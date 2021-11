Il y a deux ans, l'avonturier Tom de Dorlodot a traversé l'Atlantique en bateau, avec sa femme et leur fils qui n'avait que 11 mois à l'époque. Suis leur aventure dans le nouveau film ' Atlantic Crossing ' de Search Projects !

De quoi parle ton nouveau documentaire ?

« Ce film qui a été produit par notre équipe (Julien Charpentier et Laurent Dryon) raconte l'histoire de notre traversée de l'océan Atlantique avec ma famille (Sofia et Jack qui n'avait que 11 mois) sur notre voilier de 12 mètres. On voit comment nous nous sommes préparés, les bons et les mauvais moments, les difficultés, les moments de pure joie... C'était la consécration d'un rêve de longue date. Ce n'est pas un clip d'action. C'est un documentaire plein de sens. »

Qu'est-ce que ça signifie d'être toi ?

« J'adore être dehors... J'ai une forte attirance pour le plein air. Je ne peux pas trop rester à l'intérieur en fait. J'ai un réel besoin d'aventure et j'adore voyager, explorer et découvrir de nouveaux endroits et de nouvelles cultures. »

« Ces dernières années ont été épiques. Avec l'équipe de SEARCH Projects, nous avons vu de nombreuses régions du monde. Nous avons traversé l'Afrique en 4X4, nous avons passé des mois dans l'Himalaya, les Andes ou les Alpes... Nous avons découvert de nombreux endroits d'en haut... Et maintenant, la voile m'a ouvert de nouveaux horizons. Avoir un camp de base flottant me permet d'atteindre des endroits incroyables dont je n'avais même pas rêvé, aussi en parapente. Et le fait que je peux parfois emmener ma famille est la meilleure partie de tout cela ! »

Comment es-tu arrivé à ce point dans ta vie ?

« J'aime sauter d'un projet à l'autre. Je suis mes tripes et je fais confiance à mon intuition. Je suis surtout mes passions. Le parapente, la voile et ma famille façonnent ma vie. Je suis un homme curieux et j'aime apprendre de nouvelles choses. J'ai l'impression que je me rapproche d'un équilibre parfait (rires). Il y a encore beaucoup à faire et beaucoup à voir. J'ai l'intention de continuer à rêver en grand ! »

Quels sont tes projets pour l'avenir ?

« Le bateau est maintenant aux Açores et je suis prêt à traverser de nouveau vers l'autre côté pour échapper à l'hiver européen. Mes grands amis Horacio Llorens et Benoit Delfosse me rejoindront et nous naviguerons jusqu'à l'autre côté et rechercherons d'incroyables spots de vol. Nous prévoyons de produire du contenu en cours de route et de partager notre aventure en ligne ! »

« Quant à l'avenir un peu plus lointain, je travaille sur un grand projet depuis quelques années maintenant. Mon rêve de longue date est de concevoir et de construire un voilier d'expédition qui pourrait nous emmener partout dans le monde. Je veux aller là où les gens ne vont pas. J'aimerais emmener ce bateau dans les endroits les plus reculés de la planète. Je travaille très dur sur ce projet et je ne le lâcherai pas... »