"Dans la dernière édition du X Alps, j'étais vraiment bas et je me préparais à atterrir car je ne trouvais pas de bonne portance pour monter avec mon parapente. J'ai soudain vu un aigle tourner, à quelques centaines de mètres de moi. Je l'ai rejoint et nous avons fait des cercles jusqu’à 2000 mètres. Grâce à lui, j'étais de retour dans la course et j'ai parcouru plus de 150 km ce jour-là !"