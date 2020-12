FIFA 21 : Nos 5 skill moves préférés !

Les skill moves rendent non seulement FIFA 21 plus amusant, ils te permettent aussi de marquer des buts supplémentaires ! L'entraîneur FIFA, Hakim El-Kaddouri, mieux connu sous le nom de MrDoorey , énumère ses 5 mouvements préférés ci-dessous - du plus facile au plus difficile !

1. Heel-to-Heel

Le heel-to-heel est sans doute l'une des skills les plus faciles à exécuter. Avec ton joystick droit, tu vas d'abord dans le sens de la course, puis dans le sens contraire de ta direction de course.

FIFA 21: Heel-to-Heel skill move

Dans la vidéo, tu vois Mbappe courir vers la droite. Avec ton joystick droit, tu vas donc d'abord à droite puis à gauche. Plutôt facile, non ?

2. Roulette

La roulette ou le ‘geste Zidane’ est un peu plus difficile. Tu pointes avec ton joystick droit contre ta ligne de course, puis tu longes tout le bord jusqu'à ce que tu sois arrivé à ta ligne de course.

FIFA 21: Roulette skill move

Tu fais donc un demi-cercle et commences dans le dos de ton joueur sur le terrain. Dans l'exemple, nous allons créer un demi-cercle de gauche à droite en passant par le bord supérieur. Si tu utilises le bord inférieur, la roulette se fera dans l'autre sens.

3. Berbatov Turn/ McGeady Spin (skills au moins 4*)

C'est un peu un skill move oublié. Pour le Berbatov Turn, le joystick droit est poussé dans le sens de la course puis à un angle de 90°.

FIFA 21: Berbatov skill move

L'exemple montre clairement quelle est l'intention. Mbappe court vers la droite, et nous poussons le joystick droit d'abord vers la droite puis vers le bas pour faire un angle de 90°.

4. Fake shot Stop + La Croquetta (skills au moins 4*)

Il ne s’agit pas d’un seul geste, mais d’une combinaison de deux gestes techniques. Pour apprendre rapidement cette skill, nous te recommandons de tester d'abord les deux individuellement.

FIFA 21: Fake Shot & La Croquetta skill move

1. Fake Shot Stop

Tu effectues un Fake Shot Stop en appuyant sur le rond et immédiatement après sur la croix. Assure-toi de ne pointer nulle part avec ton joystick gauche. De cette façon, ton joueur s'arrête et tu peux aller dans tous les sens à partir de là.

2. La Croquetta (skills au moins 4*)

Un mouvement La Croquetta ou Iniesta est un skill move très efficace en soi, mais fonctionne encore mieux lorsqu'il est combiné avec un Fake Shot Stop. Pour La Croquetta, tu dois appuyer sur L1 et pousser en même temps ton joystick droit à un angle de 90° par rapport à ta ligne de course.

Dans notre exemple, nous appuyons déjà sur L1 pendant le fake shot pour n'avoir qu'à pousser notre joystick droit vers le bas pour réaliser le parfait fake shot La Croquetta. Dans la deuxième partie, tu vois comment fonctionne le skill move lorsque tu le fais vers le haut.

Continue d’appuyer sur L1 tout au long de la combinaison. Rond, puis croix et ensuite on pousse le joystick droit vers le haut. Et voilà !

5. Elastico

C'est l'un des skill moves les plus cool, mais en même temps l'un des plus difficiles. Tu auras besoin d'un joueur avec des compétences 5* (comme Mbappe, Neymar, Ronaldo...). Expliquer l'Elastico est peut-être encore plus difficile que d'exécuter le mouvement, mais nous aimerions essayer !

FIFA 21: Elastico skill move