Le Tour de France vu par le photographe Kramon

Après trois semaines de frénésie cycliste, le Tour de France a pris fin. Jumbo-Visma a ramené le maillot jaune à Paris, grâce au travail acharné de notre Wout , pour la deuxième année consécutive. Toutes ces émotions, ces kilomètres de course éprouvants et ces vues magnifiques ont été une fois de plus immortalisés par le célèbre photographe cycliste Kristof Ramon, également connu sous le nom de Kramon ! Le résultat ? Ses dix images préférées - dont quatre mettant en scène Wout - accompagnées d'une anecdote.

01 La chaleur a raison de tout

Wout van Aert au Tour de France à travers la lentille de Kramon © Kramon

Le Tour de France est une course éprouvante. Cette photo en témoigne parfaitement. Même si toutes les étapes ne sont pas aussi difficiles les unes que les autres, ce sont les conditions qui font la course. Lors de cette étape, la chaleur était accablante. Les coureurs ont franchi la ligne d'arrivée complètement déshydratés et trempés de sueur. Wout était en train de donner une interview juste avant cette photo, mais il a dû l'interrompre pour essuyer la sueur de ses yeux. C'est pourquoi j'apprécie tant cette photo. Elle montre vraiment à quel point la chaleur exigeait d’énormes efforts de la part des coureurs pendant ce Tour.

02 Le Pays basque en délire

Tom Pidcock au Tour de France à travers la lentille de Kramon © Kramon

Il n'y a que deux régions au monde où le cyclisme est une véritable passion, et ce sont la Flandre et le Pays basque. Cette photo reflète parfaitement mon amour pour ce dernier. Le fanatisme pour le cyclisme y est hors catégorie. Les supporters basques se déchaînent lors du passage de la course. Les côtes que les coureurs doivent gravir sont de véritables défis. Elles sont très raides et sournoises, et c'est ce qui les rend si impressionnantes. Ce fut un départ magnifique pour le Tour de France.

03 Le Tour, c’est la fête !

Le Tour de France à travers la lentille de Kramon © Kramon

Le Tour, c'est une véritable fête. Chaque village traversé par le cirque est paré des décorations faites par ses habitants. Ils se sentent privilégiés que le Tour passe par chez eux, ne serait-ce qu'un court instant. Toute leur semaine tourne autour de ces quelques minutes du passage des coureurs. Cette photo a été prise dans le Jura. Les habitants étaient très fiers que la plus grande course cycliste de l'année traverse leur région, et ils ont orné les rues de drapeaux pour la promouvoir.

04 Parfois, la beauté d'une photo réside dans sa simplicité

Wout van Aert et Pidcock au Tour de France à travers la lentille de Kramon © Kramon

Je ne peux pas en dire beaucoup plus sur cette photo. Je pense simplement que c'est une très belle prise. Wout était ici à l'avant du peloton avec Tom Pidcock (RU) et Romain Bardet (FR). Sur cette image, ils sont en pleine descente, c'est pourquoi il n'y a pas de foule. On ne voit que les coureurs traversant un magnifique paysage à grande vitesse. C'est une photo d'action pure, en d'autres termes. Parfois, la beauté d'une photo réside dans sa simplicité.

05 La rudesse du cyclisme

Le Tour de France à travers la lentille de Kramon © Kramon

Cette image me laisse toujours sans voix. On y voit Clément Berthet se traînant sur le Col de Joux Plane. Au début de l'étape, il a été victime d'une lourde chute. Les kilomètres qui ont suivi ont été une véritable agonie pour lui. Seul et malmené sur sa selle, avec encore un tas de mètres d'altitude à parcourir pour ne pas arriver hors délai (si vous arrivez trop tard lors d'une étape du Tour de France, vous êtes exclu du reste de la course). Cela aussi, c'est le cyclisme. La façon dont il s'accroche à son vélo, sa tenue abîmée, l'absence de spectateurs... Finalement, le cyclisme est une épreuve solitaire. Et cette photo en est une belle illustration.

Wout est en pleine forme

Wout van Aert au contre-la-montre au Tour à travers la lentille de Kramon © Kramon

Même si Wout n'a pas terminé son Tour, après cette étape, j'en étais convaincu : il a de très bonnes chances de devenir champion du monde en août. Ce qu'il a démontré sur ce Tour est vraiment remarquable. Même sans victoire, il a su se surpasser. Sa troisième place dans ce contre-la-montre en montée, en tant que non-grimpeur, est une performance incroyable et témoigne des ailes puissantes dont Wout est clairement pourvu.

06 La haute montagne ne ment jamais

Le Tour de France vu par Kramon © Kramon

Cette photo a été prise sur le Tourmalet, un lieu que tous les amateurs de cyclisme connaissent bien. C'est une magnifique montée à côté d'une vallée splendide. C'est aussi ce que j'apprécie ici. Il y a d'un côté la lenteur de la montée, et de l'autre, la vitesse de la descente. C'est l'un des plus beaux paysages dans lesquels on puisse se trouver, surtout lorsqu'il n'y a pas de course cycliste en cours et que vous êtes seul. Ce que j'admire ici, c'est la rudesse de l'environnement. Lorsque vous le mettez en contraste avec un cycliste, votre image respire l'héroïsme à l'état pur. Cette photo met en scène le maillot à pois (décerné au meilleur grimpeur du peloton) en route pour conquérir le prochain col. Tout est donc réuni dans ce cliché.

07 Des montagnes majestueuses

Le Tour de France à travers la lentille de Kramon © Kramon

Nous sommes ici sur le Col du Grand Colombier. Ce n'est pas une montagne très haute, mais par rapport à son environnement, elle s'élève majestueusement. On se trouve clairement dans une vallée, avec le monde habité en arrière-plan. Lorsque le peloton arrive à toute allure, il est possible de prendre des photos en grand angle et de capturer tout le paysage. Ces coureurs viennent également de bien plus bas et, à ce moment-là, ils n'étaient qu'à mi-chemin de l'ascension. Ces images reflètent le genre de performances que ces coureurs réalisent à chaque fois, et c'est vraiment impressionnant.

08 All (W)out

Wout van Aert au Tour de France à travers la lentille de Kramon © Kramon

Voici l'un des derniers moments de Wout dans le Tour. Il gravit ici le Col de La Loze, le toit du Tour de France, qui culmine à 2 300 mètres d'altitude. C'est vraiment un exploit que Wout a accompli sur ce Tour compte tenu de sa constitution. Au début de cette ascension, il s'est donné à fond une dernière fois pour son leader au maillot jaune, Jonas Vingegaard (DK). C'est quelque chose que Wout fait souvent, se dévouer totalement pour son leader avant de se retrouver presque à l'arrêt. C'est à ce moment-là qu'on réalise à quel point il repousse ses limites, une qualité rare chez les coureurs. Ensuite, il a terminé le col à son rythme, et à la fin de l'étape, il est rentré chez lui pour accueillir son deuxième enfant. C'est impressionnant et encore plus incroyable que les années précédentes.

09 Une ambiance phénoménale

Le Tour de France à travers la lentille de Kramon © Kramon

Le Tour est indissociable de ce qu'il apporte sur les routes. Tout ce cirque passe devant des millions de spectateurs pendant des semaines, qui attendent patiemment des heures pour apercevoir les coureurs. Beaucoup d'entre eux suivent le Tour tout au long de son parcours. Cette photo montre Les Amis du Tour, un club de supporters de Herentals. En d'autres termes, des supporters de Wout, comme vous pouvez le voir sur le camion à l'arrière-plan. Ils accompagnent le Tour pendant toute sa durée et créent une ambiance phénoménale.