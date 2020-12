Après une longue attente, le moment est enfin venu : Cyberpunk 2077 est arrivé ! Un jeu unique, ambitieux et parfois assez saisissant. Nous l'avons déjà joué une fois et nous te dévoilons ci-dessous ce que tu dois savoir avant de t’y mettre toi-même . Découvre notre avis sans ambages et quelques trucs et astuces pratiques !

Ouvre ta connexion grand débit …

… car bien que nous n'ayons jamais rencontré de bug susceptible d’interrompre une mission ou le jeu (contrairement à toutes les rumeurs), après l'installation, le jeu demande de télécharger un patch gi-gant-esque. Cela ne résoudra pas tout le glitch visuel, mais il n'y a aucune raison de te laisser gâcher ton plaisir.

Dieselpunk ?

Non, ça c'est un genre différent. Mais le jeu - ou plutôt le scénario - démarre lentement. Cyberpunk 2077 te jette à l’eau dès le début. Avec une terminologie cryptique. Avec des gens qui t’appellent, te confient de petites tâches ou remplissent ta boîte aux lettres. Avec des publicités et des nouvelles qui demandent ton attention. Ne réagis pas à tout, mais essaie de subir ce qui ce passe. Fais ce que tu as à faire et n'essaie pas de tout comprendre immédiatement. Tu évolueras naturellement dans ce monde de jeu très spécial. Et plus vite que tu ne le penses, ce sera toi qui donne le rythme !

Cyberpunk 2077 © Cyberpunk 2077

Tutoriel faible

Dans les premières heures du jeu, un tutoriel te sera présenté dans un environnement virtuel. Celui-ci te guidera à travers la furtivité, le piratage et le combat (non) armé. Tu finiras par créer ton propre style de jeu à partir d'une combinaison auto-sélectionnée et réglable en continu de ces éléments. Le tutoriel est (malheureusement) très basique, stérile et presque décevant ... Mais cela n'enlève rien au plaisir avec lequel tu mettras ensuite ces connaissances en pratique dans le monde "réel".

Jeu de rôle avec un grand R.

Cyberpunk 2077 est un jeu de rôle d'action et prend cette première partie de la description très au sérieux. Concrètement, cela signifie que non seulement tes actions pèsent sur l'expérience, mais aussi ce que tu dis, à qui tu le dis et la façon dont tu te rapportes avec les autres personnages. Ceux qui préfèrent ignorer tous les dialogues et tous les textes dans les jeux devraient ignorer Cyberpunk 2077. Bien qu'il y ait de fortes chances que ces joueurs fassent une exception pour Cyberpunk 2077 ... Tes choix personnels dans ce jeu peuvent avoir des conséquences prévisibles ou surprenantes, petites ou très grandes à court et long terme. Ils pèsent sur tes compétences, tes options tactiques, l'histoire, ta place dans le monde - bref, sur toute l'expérience Cyberpunk 2077.

Participe à des missions secondaires

Tu peux simplement ignorer les courses, le circuit de combat illégal ou les matchs de tir - à moins que ce ne soit ton truc, bien sûr. Nous te recommandons de faire autant de missions secondaires que possible liées à l'histoire. Tu peux les déduire des personnages mentionnés dans le briefing. Les missions secondaires valent toutes la peine et font bien plus que t’occuper. Le jeu t’indique quand tu entres dans la dernière ligne droite.

La police de Cyberpunk 2077 © CD Projekt Red

Quelle est la durée de Cyberpunk ?

Ceux qui se concentrent uniquement ou principalement sur le fil conducteur du scénario central peuvent terminer le jeu en 30 heures. Mais nous ne le recommandons pas, à moins que tu ne commences immédiatement une deuxième course. Après tout, tu voudras perfectionner ton corps avec plus d'une poignée d'implants. Et tu voudras débloquer plus de compétences pour vraiment perfectionner et approfondir ton style de jeu, non ?

Il y a toujours plus d'une solution

Quel que soit le style de jeu que tu choisis et la manière dont tu as développé ton personnage, il existe généralement deux et plus souvent même trois ou quatre façons de relever un défi. Prends ton temps, regarde autour de toi et explore. Le jeu donne à chaque « build » la possibilité de tirer des avantages du monde qui peuvent rendre la vie dans Cyberpunk 2077 beaucoup plus facile.

Maîtrise le système de mise à niveau

Les compétences ne peuvent être améliorées qu'en les utilisant. Garde à l'esprit que tu ne peux pas, par exemple, augmenter tes compétences de piratage au niveau 6 si l'attribut sous lequel elles se trouvent, dans ce cas "Intelligence", est au niveau 5. L'écran des personnages te donne un aperçu clair de tous les goulots d'étranglement sur lesquels tu dois travailler.

Cyberpunk 2077 © CD Projekt RED

Une balle est une balle

Bien que Cyberpunk 2077 soit un jeu à la première personne et que les mécanismes de tir fonctionnent parfaitement, il n'est pas vraiment nécessaire d'investir beaucoup dans les compétences et les skills qui les soutiennent. Parce que même si tu ne le fais pas, tu peux toujours tenir parfaitement ta position avec l'un des nombreux pistolets à la main. Et c'est plus que suffisant lorsque ton approche « cyber ninja » tourne mal. Il serait dommage d’uniquement jouer à Cyberpunk 2077 comme un simple jeu de tir.

Et Keanu Reeves ?