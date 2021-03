Le championnat de Nitro Rallycross est la prochaine étape dans la carrière déjà bien remplie de Travis Pastrana . L’Américain nous a ouvert les portes de son domaine de Pastranaland et on en a profité pour découvrir comment cette légende du tout-terrain s’est construite au fil des ans.

Tu as récemment laissé des caméras dévoiler le Pastranaland. D’où t’es venue l’idée de créer un tel endroit ?

Je voulais créer un lieu unique en son genre. Je me souviens que Guy Cooper avait son Cooperland sur lequel on pouvait faire du karting. Je pense que ça m’a inspiré.

Cela semble être un site en constante évolution. Quelle est la prochaine étape ?

Oui, c’est un site qui bouge tout le temps. On le fait évoluer en fonction de ce dont nous avons besoin. Ça permet à mon père de m’aider dans ces travaux. En fait, c’est un truc que l’on a toujours fait entre nous. Une bonne bande de rednecks quoi !

Tu as un CV assez complet. Comment te définirais-tu ?

Oui, c’est certain que j’ai touché à pas mal de choses. Le motocross a toujours été mon objectif. Mais mon père et mes oncles pilotaient pourtant des voitures. L'un était dans les courses de dragsters, donc nous avions toujours des véhicules de ce genre chez nous. Quand j’avais trois ans, je me souviens qu’on prenait une pelle et que l’on creusait des trous ou que l’on faisait du karting dans le coin. Moi, je voulais essayer tout ce qui roulait.

Le motocross a toujours été mon objectif. Mais mon père et mes oncles pilotaient pourtant des voitures à moteur

Beaucoup de personnes se spécialisent dans une discipline, mais tu as performé dans plusieurs sports de ton côté. Pourquoi avoir essayé autant de choses ?

Mon oncle était le quarter-back des Denver Broncos en 1969 et 1970, mais il s'est blessé et est revenu travailler dans le secteur du bâtiment. Il a aussi été entraîneur de crosse et de football dans un collège local. Il y travaille encore d’ailleurs. Papa m’a toujours dit qu'il était le plus grand athlète de notre ville et de notre État mais qu’il n’en avait pas fait assez pour avoir la carrière que son talent méritait. Chaque jour, je continue de travailler et d’aimer ce que je fais. Car sinon, ça ne vaut pas toutes les blessures que l’on endure dans nos sports.

Avec cette mentalité, je n’ai finalement jamais rien fait pour l’argent. Je l'ai fait parce que j'aimais ça. Au départ, c’était difficile. Mon oncle payait l’essence et le concessionnaire local nous avait donné une moto. Mes parents ont vendu leur bateau, leur moto Harley et ont même hypothéqué la maison. Donc je suis tout à fait conscient de la valeur de l’argent.

Ses premiers amours © Monte Isom/Red Bull Content Pool

Comment aimerais-tu que l’on se souvienne de toi après ta carrière ?

J'espère juste qu’on se souvienne de mois comme le gars qui a toujours tout donné et qui a apporté constamment quelque chose aux gens. Aujourd’hui, je me sens plus comme un gentleman driver. Ok, peut-être que je me bats encore actuellement contre Ken Block. Avec lui, on montre que l’on peut passer d’une discipline à l’autre et battre les meilleurs du monde quand nous sommes sur une bonne journée. Mais nous ne sommes pas Sébastien Loeb ou l’un des gars de la Formule Un. Nous sommes juste assez bons pour vivre exactement comme nous le voulons et trouver des moyens de contourner la norme.

En quoi consiste ton engagement dans le Nitro Rallycross ?

Nous étions tous prêts à lancer cela, puis l’épidémie est arrivée. Mais finalement, c’est plutôt une bonne chose d’avoir eu plus de temps pour conclure des accords avec plus de pistes. Il y aura cinq pistes différentes cette année dont certaines spécialement développées pour ce championnat. Je vais les construire moi-même ou aider les gars à le faire.

Le but est de rendre cette discipline passionnante non seulement pour les fans, mais aussi pour les pilotes. On aimerait que tous les constructeurs engagés puissent avoir la chance de performer sur certains circuits. On va adapter les règles pour arriver à ça. Les pilotes sont vraiment excités par ce championnat.

La liste de sauts énormes que tu as fait dans ta carrière est assez impressionnante. Du Grand Canyon à la Tamise, que cherchais-tu à prouver derrière ça ?

Il s’agit moins de sauts que de compétition. J’adore quand quelqu'un dit qu’il est impossible de réaliser quelque chose. Je me mets alors à chercher comment je peux y arriver quand même. C’est par exemple le cas du Backflip Superman. Les gens disaient que ce n’était pas possible. Nous avons donc soudé des supports sur les leviers d’embrayage pour que les bras viennent prendre appuis sur ces leviers et permette au pilote de tourner. C’était assez cool et c’est ce genre d’idée qui permet aujourd’hui de continuer à faire ces figures plus facilement.

J’adore quand quelqu'un dit qu’il est impossible de réaliser quelque chose. Je me mets alors à chercher comment je peux y arriver quand même.

Si tu devais choisir entre deux ou quatre roues ?

Avec ta moto, tu peux toujours la mettre dans une voiture alors que l’inverse ne marche évidemment pas. Tu peux aussi acheter une moto et être compétitif alors que tu ne peux pas faire ça avec les meilleurs monoplaces du monde.

Ta femme a aussi performé aux X Games. Vous un êtes un couple qui aime la compétition ?

Nous sommes très axés sur la compétition effectivement. Mais heureusement, nous ne pratiquons pas les mêmes sports. Lyn-Z espérait aller à Tokyo pour l’arrivée du skate aux Jeux Olympiques. Elle a d’ailleurs remporté les championnats du monde en 2019 et je suis très fier d’elle pour ça. Mais elle prend également à cœur son rôle de maman. Même sur le podium, elle était triste car elle avait raté deux semaines avec les enfants. Voilà au moins un membre de la famille qui a grandi ! Elle fait du très bon travail dans tout ce qu’elle entreprend.

Travis sur la Crandon World Cup © Ryan Taylor/Red Bull Content Pool

En devenant parent, cela a-t-il limité les risques que tu prends désormais dans le sport ?

Non, à la fin de la journée, je veux que les enfants voient à quel point leurs parents ont travaillé dur pour faire quelque chose qu’ils aiment. J’ai beaucoup d’amis qui partent au travail avant même que leurs enfants ne se lèvent. Ils rentrent le soir et il fait déjà nuit. C’est quelque chose que j’ai la chance de ne pas subir de mon côté. Je pars souvent à droite et à gauche, mais quand je suis à la maison, je suis avec les enfants. J'aime leur montrer ma passion et le travail qu’elle nécessite. J’espère qu’ils apprendront de ça. Ils feront ce qu’ils aiment, mais ça passera forcément par le travail.

Quels autres conseils leur donnes-tu ?

Il y a deux règles dans cette maison. Ne pas pleurer et travailler dur. C’est ce que mon père m'a toujours appris. Si quelque chose vaut le coup d’être fait, il faut bien le faire.