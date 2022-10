T’entraîner pour un triathlon ? Voici 15 conseils de Marten Van Riel !

Vélo et course à pied : un combo en or

Plus on est de fous, plus on rit

« Un triathlon se compose de trois parties : la course à pied, le vélo et la natation. En semaine , concentre-toi sur la natation et la course à pied , car ces séances d'entraînement prennent moins de temps. Tu peux le faire après le travail et une demi-heure ou une heure suffit pour un entraînement solide. »

« Un triathlon se compose de trois parties : la course à pied, le vélo et la natation. En semaine , concentre-toi sur la natation et la course à pied , car ces séances d'entraînement prennent moins de temps. Tu peux le faire après le travail et une demi-heure ou une heure suffit pour un entraînement solide. »

. Ou en tout cas un jour où tu peux facilement te libérer pendant 3 à 4 heures. Certes, un trajet plus court est également possible, mais dans ce cas, opte pour un entraînement plus intensif. »

« Mieux vaut prévoir les entraînements vélo un vendredi ou le week-end . Ou en tout cas un jour où tu peux facilement te libérer pendant 3 à 4 heures. Certes, un trajet plus court est également possible, mais dans ce cas, opte pour un entraînement plus intensif. »

« Mieux vaut prévoir les entraînements vélo un vendredi ou le week-end . Ou en tout cas un jour où tu peux facilement te libérer pendant 3 à 4 heures. Certes, un trajet plus court est également possible, mais dans ce cas, opte pour un entraînement plus intensif. »

« Autre conseil en or pour ceux qui travaillent déjà : commence l'entraînement immédiatement après la journée de travail. Mange un casse-croûte rapidos, prends un booster d'énergie et c'est parti ! C'est souvent le plus dur (rires). Une fois l’entraînement terminé, tu pourras d'autant plus profiter du reste de la soirée. »

« Autre conseil en or pour ceux qui travaillent déjà : commence l'entraînement immédiatement après la journée de travail. Mange un casse-croûte rapidos, prends un booster d'énergie et c'est parti ! C'est souvent le plus dur (rires). Une fois l’entraînement terminé, tu pourras d'autant plus profiter du reste de la soirée. »

« Autre conseil en or pour ceux qui travaillent déjà : commence l'entraînement immédiatement après la journée de travail. Mange un casse-croûte rapidos, prends un booster d'énergie et c'est parti ! C'est souvent le plus dur (rires). Une fois l’entraînement terminé, tu pourras d'autant plus profiter du reste de la soirée. »

« La plupart des triathlètes obtiennent de très bons résultats avec 1 entraînement par jour. Si tu t’entraînes correctement, tu pourras tirer le meilleur parti de ton potentiel. Les pros s'entraînent souvent 3 fois par jour pour ce tout dernier pourcentage. Mais je recommande de commencer par 6 séances d'entraînement par semaine. Ne rien faire et se reposer un jour de la semaine peut être mentalement et physiquement bénéfique. Et surtout pour les débutants, 6 jours d'entraînement c'est déjà un sacré exploit (rires). »

« La plupart des triathlètes obtiennent de très bons résultats avec 1 entraînement par jour. Si tu t’entraînes correctement, tu pourras tirer le meilleur parti de ton potentiel. Les pros s'entraînent souvent 3 fois par jour pour ce tout dernier pourcentage. Mais je recommande de commencer par 6 séances d'entraînement par semaine. Ne rien faire et se reposer un jour de la semaine peut être mentalement et physiquement bénéfique. Et surtout pour les débutants, 6 jours d'entraînement c'est déjà un sacré exploit (rires). »

« La plupart des triathlètes obtiennent de très bons résultats avec 1 entraînement par jour. Si tu t’entraînes correctement, tu pourras tirer le meilleur parti de ton potentiel. Les pros s'entraînent souvent 3 fois par jour pour ce tout dernier pourcentage. Mais je recommande de commencer par 6 séances d'entraînement par semaine. Ne rien faire et se reposer un jour de la semaine peut être mentalement et physiquement bénéfique. Et surtout pour les débutants, 6 jours d'entraînement c'est déjà un sacré exploit (rires). »