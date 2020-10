Pas de freins ? Pas de problème pour Patrick Seabase !

325 kilomètres, plus de 8 500 mètres de dénivelé : dans le film « unBRAKEable », Patrick Seabase se lance son plus gros défi sur son vélo de piste. Il parcourt en une seule journée 5 montées de cols suisses – sans freins, avec une seule vitesse.

Un col alpin goudronné que Patrick Seabase n’aurait pas encore conquis, ça n’existe pas. Mais dans le lot, il y a quelques montagnes avec lesquelles il a une relation particulière. Du fait de souvenirs, d’impressions visuelles, de tel relief ou construction qui réveillent chez le Bernois des émotions indispensables pour survivre à ses balades infernales en vélo de piste.

« Ce qui distingue ce parcours, c’est la combinaison des cols, le Grimsel que j’ai déjà emprunté si souvent, le Simplon que j’aime pour différentes raisons, le Gothard mystique, la Furka comme avant-dernier obstacle avant de gravir le Grimsel, face sud cette fois et avec des mètre de dénivelé supplémentaires. J’associe quelque chose de personnel à chacune de ces montagnes, et ça rend ce circuit unique. »

Grimsel : œuvre d’art de pierre et d’eau

« Le Grimsel est l’un de mes cols préférés, il est facilement accessible depuis Berne et offre aux yeux un spectacle extraordinaire : les pierres de couleur claire, presque argentées et scintillantes contrastant avec la roche verdâtre, et puis les 4 lacs de retenue – quel autre col offre une chose pareille ? La route de 26 km de long d’Innertkirchen jusqu’au Grimsel a déjà provoqué le désespoir de nombreux cyclistes. Ce jour-là pour Seabase c’est un peu comme un match à domicile.

Atmosphère apocalyptique : Patrick Seabase en route vers le col du Grimsel. © Phil Gale / Red Bull Content Pool

Les jambes sont fraîches, conquérir un col à l’aube lui demande plus d’énergie mentalement que physiquement. Le défi majeur, c’est la température de 0° C qui se fait particulièrement sentir dans la descente rapide. Seabase n’en aura conscience que plus tard, pour l’instant, dans l’alternance de lignes droites à grande vitesse et de virages en épingle à cheveux, il a besoin de son entière concentration. Il ne lui faut que quelques minutes pour passer du col à 2 164 m à Gletsch qui se trouve 400 bons mètres plus bas.

Le trajet jusqu’au Grimsel avait quelque chose d’apocalyptique mais aussi de beau d’une certaine manière. Patrick Seabase Fixie

Simplon : monument du bonheur

La route descend la vallée de Conches vers Brigue pour aborder ensuite la longue montée jusqu’au col du Simplon . « Quand j’étais petit, je suis souvent allé au Tessin avec mes parents en passant par le Simplon et l’Italie. J’adorais ce voyage quand j’étais enfant et je l’adore maintenant en vélo de piste. » L’une des raisons en est le pont du Ganter , un monument à la construction des routes alpines. « Voir cette œuvre d’art de loin avant de rouler dessus c’est pour moi à chaque fois un événement. »

Patrick Seabase se dirige vers le col du Simplon. © Phil Gale / Red Bull Content Pool

À cela s’ajoute le fait que la pente régulière et rarement raide de la route est parfaite pour avancer avec l’unique rapport de vitesse plutôt dur dont Seabase dispose sur son vélo de piste . Les choses se gâtent un peu dans la descente qui, même sur un vélo conventionnel, n’est déjà pas faite pour les nerfs fragiles. Alors prendre la direction de Domodossola sans freins ni roue libre n’offre pas beaucoup de détente. « Le vent arrière m’a fait dévaler les descentes abruptes et projeté dans les tunnels comme un boulet de canon », décrit Seabase, habitué au fait que la descente n’offre aucun répit mais sollicite plutôt une autre groupe de muscles.

La descente du col du Simplon, avec tous ses virages, n’offre aucun répit. © Phil Gale / Red Bull Content Pool

Des 2 005 m du col du Simplon, l’athlète se dirige vers Domodossola à 270 m. La route monte à présent légèrement, Seabase est heureux de pouvoir appuyer à nouveau sur les pédales au lieu de les contrecarrer. L’itinéraire conduit à la frontière suisse et dans la Centovalli. Lorsqu’enfant, il passait dans la vallée des 100 vallées (« Centovalli ») avec sa famille, il savait que la maison de vacances n’était plus loin. « J’aimais beaucoup traverser en voiture la Centovalli et j’aime beaucoup le faire à vélo : techniquement, la route est exigeante, demande un investissement total et ne me laisse pas une seule seconde pour chiller. »

À mi-chemin dans la Centovalli, on arrive au village de Re. De là, la route de Locarno descend tout le temps. C’est alors que ça se gâte vraiment. Patrick Seabase

Ça descend, ce qui ne rend pas les choses plus faciles pour le Bernois. Bien au contraire. À Locarno, à 194 m d’altitude, l’été bat son plein, il fait 30° à l’ombre, et de l’ombre en direction de Bellinzona il n’y en a pas. « J’ai eu beaucoup de mal à m’y faire après avoir pédalé en hiver pendant quelques heures. » Seabase attend avec impatience la prochaine route de col, celle qui mène au Gothard. Les 80 km de légère montée de Locarno à Airolo mettent sa patience à l’épreuve. Voilà 8 heures que Seabase est parti et il sait que les kilomètres les plus durs sont encore à venir.

Gothard : bataille contre les éléments

« À Airolo, j’ai fait un reset complet – physique et mental. En démarrant en direction du col du Gothard, c’était d’abord comme si je venais juste d’enfourcher mon vélo. » Il sait pour l’avoir déjà empruntée précédemment que les pavés de la Tremola, la route historique, ne sont pas particulièrement roulants. Ce jour-là, il reçoit le vent contraire en pleine figure. « Un vent de face qui souffle à 60 km/h, c’est mortel. C’était comme si une puissance supérieure voulait m’empêcher d’atteindre le sommet. » Patrick rallie tout ce qu’il a en lui pour combattre la pente et les éléments.

Rythme régulier pour une rude montée : Patrick Seabase sur le Gothard. © Phil Gale / Red Bull Content Pool

Prendre une telle montée en vélo de piste, c’est comme comprimer un ressort, « ou comme 1 heure de presse à jambes en salle de musculation. » Le Bernois souffre, appuie sur les pédales, tire sur le guidon. Dans ces moments-là, diviser la route en sections de plus en plus petites et ne plus penser qu’au prochain objectif immédiat, au prochain centième de mètre de dénivelé, la prochaine épingle à cheveux ou le prochain tour de pédales, ça l’aide. C’est ainsi que Seabase arrive enfin jusqu’à la plus célèbre traversée des Alpes de Suisse à 2 160 m d’altitude. Dans les jambes, il n’y a plus rien, dans la tête, la pensée que ce n’est pas encore fini.

Tout d’un coup c’était comme un coup de poing dans la figure : le vent de face était vraiment dingue. Patrick Seabase

Furka : amour vache dans le brouillard

Encore une descente, la cadence tend vers les 150 tours par minute. L’important c’est de garder les jambes détendues autant qu’il se peut pour suivre l’énorme régime. Il ne faut pas longtemps avant d’atteindre le fond de la vallée à près de 1 500 m. L’épreuve suivante s’appelle le col de la Furka , la traversée alpine que Seabase contourne chaque fois que c’est possible. « Je ne peux pas dire pourquoi, mais je n’aime pas le col de la Furka. » Cela rend cette traversée des Alpes d’autant plus intense avec déjà 3 cols dans les mollets.

Pause avant le prochain col : Patrick accorde un court repos à ses jambes. © Phil Gale / Red Bull Content Pool

« J’avais à peine abordé la montée quand un épais brouillard s’est levé. Je ne voyais pas derrière moi ce que j’avais déjà fait ni ce qu’il restait à monter, seulement quelques mètres devant moi. » Un accompagnateur lui a dit à un moment qu’il restait encore 5 ou 6 tournants. Il y avait encore 5 kilomètres à faire. « C’était démoralisant, je ne sentais découragé. » Cela demande encore une fois à Seabase un autre coup de pédale, et puis encore un autre, encore un autre. Jusqu’à ce qu’il arrive au sommet du col.

Je dirais que la Furka est un mal nécessaire. Patrick Seabase

« La descente a failli me stresser encore plus. Je n’avais aucune idée de comment j’allais l’encaisser avec autant de kilomètres dans les pattes. » La première partie de la descente est particulièrement raide, le freinage un effort brutal, Seabase a été en selle quasiment non-stop plus d’une demi-journée. S’il n’arrive pas à ralentir à temps ou à réunir l’énergie nécessaire, il ne peut plus contrôler sa vitesse. Mais l’enchaînement de mouvements est devenu un automatisme grâce à toutes les années passées à franchir des cols et il pourrait le laisser s’accomplir même en plein délire : soulever de quelques centimètres la roue arrière, l’arrêter de tourner, poser la roue bloquée sur l’asphalte où le pneu laisse une trainée noire et fumante qui sent la gomme. Immédiatement après, la gravité fait accélérer le cycliste et le vélo, Seabase y résiste jusqu’à ce que le moment vienne pour le prochain dérapage, le prochain blocage de la roue arrière. C’est ainsi qu’il arrive à Gletsch, le village au pied sud du col du Grimsel déjà traversé 13 heures plus tôt.

Pas de freins, une seule vitesse : le vélo de piste de Patrick Seabase © Phil Gale

Grimsel – lac de l’Oberaar : la fin comme point de départ

La montée au Grimsel s’enchaîne avec la descente du col de la Furka. Patrick Seabase à plus de 300 km dans les pattes et près de 8 000 m de dénivelé. Pendant les premiers mètres de route, il a l’impression de traîner derrière lui un bloc de plomb. Reflet de son état d’esprit, le soleil se couche. Celui-ci n’est cependant pas n’importe quel col, mais le Grimsel, l’une des montagnes à l’origine de la transformation de Seabase en cycliste. « Cette montée, je la connais par cœur, je savais toujours exactement où j’étais et combien de virages j’avais encore devant moi. »

Au bout, littéralement : Patrick Seabase après plus de 14 heures en selle. © Phil Gale / Red Bull Content Pool

Appuyer sur les pédales devient plus facile à chaque mètre et à chaque tour de pédalier. « C’était comme si une main imaginaire me poussait pour gravir la montagne. » Le sommet du col n’est pas le but. Seabase veut terminer son périple au lac de l’Oberaar. Il reste encore 150 m de dénivelé à avaler, la nuit est maintenant tombée, Seabase pédale seul vers la surface scintillante de l’eau à 2 302 m. Ce sont les dernières minutes, il sait bien qu’il ne revivra pas de sitôt de telles émotions et s’en pénètre. « Le lac de l’Oberaar est d’une beauté incroyable. Il alimente le glacier de l’Oberaar et donc l’Aar qui pour moi, en tant que Bernois, a une signification particulière. De l’eau de ce lac naît quelque chose de nouveau. C’était l’endroit idéal pour terminer ce périple. »