Au début, je ne comprenais pas vraiment ce qu'ils voulaient faire. Je me demandais comment on pouvait faire ça. Mais maintenant que je l'ai vu, je pense que c'est vraiment cool. J'aime les trucs qui sortent de l'ordinaire et faire des choses inédites, alors c'est sympa de faire partie du projet. Et puis le paysage, ainsi que Bath en général, est vraiment cool aussi.

Au début, je ne comprenais pas vraiment ce qu'ils voulaient faire. Je me demandais comment on pouvait faire ça. Mais maintenant que je l'ai vu, je pense que c'est vraiment cool. J'aime les trucs qui sortent de l'ordinaire et faire des choses inédites, alors c'est sympa de faire partie du projet. Et puis le paysage, ainsi que Bath en général, est vraiment cool aussi.

Au début, je ne comprenais pas vraiment ce qu'ils voulaient faire. Je me demandais comment on pouvait faire ça. Mais maintenant que je l'ai vu, je pense que c'est vraiment cool. J'aime les trucs qui sortent de l'ordinaire et faire des choses inédites, alors c'est sympa de faire partie du projet. Et puis le paysage, ainsi que Bath en général, est vraiment cool aussi.