Yoru est un duelliste infiltrateur qui a fait son apparition dans le correctif de l'Épisode 2, Acte 1, de Valorant . Le personnage a été conçu pour ressembler à un infiltrateur, que les développeurs de Riot ont volontairement pourvu de capacités lui permettant de passer d'un endroit à un autre et de harceler l'équipe adverse.

Riot décrit officiellement le personnage comme suit : « Les joueurs Yoru rôderont dans la carte, semant le chaos et tuant des cibles. » Il semble que le studio souhaite réellement que des joueurs s'imprègnent du rôle de l'agent d'infiltration énergique et adhèrent pleinement au chaos effréné que l'agent aux cheveux mauves cause dans la carte. Yoru peut être un personnage difficile à cerner si tu es un débutant et semble être davantage destiné aux joueurs intermédiaires ou expérimentés.

Le guide ci-dessous te permettra de mieux comprendre la manière d'utiliser au mieux Yoru dans Valorant.

Yoru – Aperçu

Pour parfaitement cerner l'objectif de Yoru dans le roster en expansion de Valorant, il est préférable de s'interroger sur les objectifs de Riot quand il a développé le personnage. Dans un journal de développement, Riot explique : « L'idée de « l'infiltration discrète » nous taraude depuis des années, mais n'a jamais pu être concrétisée dans le jeu. » « Nous avons pensé que, si nous partions d'une feuille blanche, nous pourrions créer un agent qui s'articulerait autour de l'idée de « l'infiltration discrète ». »

Deux mots-clés sont prépondérants quand tu joues avec Yoru : « discret » et « infiltration ». Yoru est une anguille et ne sera pas très efficace dans la plupart des fusillades individuelles. Tu pourras utiliser tout le potentiel du personnage si tu as procédé à une due configuration et à quelques préparations avant de jouer. Yoru pénètre dans Valorant dans un espace unique - aucun autre personnage ne joue actuellement comme lui. Utilise-le à ton avantage.

Lothar, streamer de Valorant et célébrité de l'e-sports, décrit Yoru comme un « champion exigeant mais équilibré », ce qui nous semble être une analyse correcte. Yoru est pourvu de « compétences élevées » ; les pros estiment (actuellement) qu'un débutant ne peut les maîtriser - il joue différemment par rapport au méta Valorant connu. Ne te repose pas uniquement sur Yoru pour briser les lignes ennemies. Il peut également être un atout important de défense.

Yoru – Capacités

Tu souhaiterais souvent utiliser les failles créées par Yoru © RIOT

Une énumération des capacités de Yoru ainsi qu'une explication rapide de la manière de l'utiliser au mieux, sont proposées ci-dessous :

C: FAKEOUT. Base. Équipe-toi d'un écho qui imite les bruits de pas une fois activé. Tire pour activer et envoyer l'écho vers l'avant. Utilise le tir secondaire pour poser l'écho devant toi. Utilise l'écho inactif pour l'envoyer vers l'avant. Durée : 10 secondes.

La FAKEOUT est une capacité intelligente afférente à une des principales astuces de Valorant : la détection des bruits de pas. Une position intelligente de la Feinte te permettra de harceler le flanc de l'ennemi et d'orienter l'action dans la direction de ton choix ou te donnera l'opportunité de rejoindre les hauteurs si ton équipe a été supprimée. Sois sournois et intelligent et cette capacité te permettra facilement de prendre ton ennemi au dépourvu. N'oublie pas la possibilité d'activation retardée - qui peut être utile pour un jeu encore plus sournois et simuler de fausses attaques.

E: GATECRASH. Signature. Équipe-toi d'une balise dimensionnelle. Tire pour envoyer la balise vers l'avant. Utilise le tir secondaire pour poser la balise devant toi. Active la balise pour t'y téléporter. Durée : 20 secondes.

La GATECRASH est une balise dimensionnelle que Yoru envoie pour lui permettre de se téléporter dans une fenêtre de temps. Tu souhaiteras généralement utiliser cette possibilité pour t'infiltrer derrière les lignes ennemies. Mais cette fonction offre quelques autres possibilités également : étant donné que les ennemis peuvent y pénétrer et tirer, tu peuxl'utiliser comme un leurre - ils penseront avoir découvert un passage que tu as créé dans ta ligne arrière, mais s'ils s'approchent de la faille, tu peux utiliser toute ton équipe pour les éliminer. Cet outil est également pratique pour échapper à des fusillades si tu penses que la partie est perdue.

Q: BLINDSIDE. Base. Équipe-toi d'un fragment dimensionnel instable arraché à la réalité. Tire pour lancer le fragment, qui provoquera un éclair aveuglant peu après avoir touché une surface dure. Durée : 1 seconde.

Cette fonction est très simple : il s'agit d'une grenade qui est plus utile comme diversion que comme projectile destructeur. Songe aux Flashbangs dans Call of Duty pour t'en faire une idée. Particulièrement utile si tu es parvenu à pénétrer les lignes arrières de l'ennemi engagé dans une fusillade ; tu peux alors l'aveugler et ton équipe peut l'éliminer. N'oublie pas que tu dois les faire rebondir sur les murs. Si cette fonction est correctement utilisée, elle peut rétablir l'équilibre dans les engagements individuels.

X: DIMENSIONAL DRIFT. Ultimate. Équipe-toi d'un masque qui permet de voir entre les dimensions. Tire pour passer dans la dimension de Yoru. Les ennemis hors de la zone ne peuvent ni te voir ni t'atteindre. Durée : 9 secondes.

Le DIMENSIONAL DRIFT permet à Yoru de devenir totalement invisible et de se déplacer dans la carte sans être détecté par les ennemis. Sa présence visuelle et sonore est maquée, sauf si le joueur est à proximité immédiate. Les gadgets Sova et Cypher peuvent être passés facilement dans cet état et tu es pratiquement invulnérable lors de ton infiltration. Communique avec ton équipe et décide s'il est préférable de vous utiliser comme diversion ou pour ouvrir de nouvelles voies permettant de harceler le flanc ou d’assaillir les ennemis. Sous réserve d'une configuration correcte, cette fonction Ultime peut inverser le cours de tout affrontement.

Yoru – Meilleures tactiques

Yoru a été conçu pour harceler ses flancs © RIOT

Yoru sera de préférence envoyé comme éclaireur ou infiltré qui peut contacter son équipe et lui communiquer des informations sur les mouvements et la coordination de l'opposant. Contourne les flancs avec Visite surprise et Transfert dimensionnel et essaie d'atteindre des cibles plus faciles dans des duels rapides quand tu prends le dessus sur quelqu'un (en utilisant l'Angle mort pour interdire toute contre-attaque).

Le principal atout de Yoru réside presque exclusivement dans la surprise. Ne reste jamais trop longtemps au même endroit ; sois habile et sournois. Des mouvements rapides, des raids rapides contre des joueurs s'écartant du groupe et des infiltrations derrière les lignes ennemies te garantiront les meilleurs résultats avec le 14e agent de Valorant. Ne te limite pas à la force brute et fais fonctionner ton cerveau. Plaisir assuré !