From Avoriaz With Love: le speedriding dans une station de ski désertée

», le Français explore la station de ski d'Avoriaz désertée - entre grind sur des câbles de télésièges et wall ride sur des immeubles. Il va sans dire que beaucoup de préparation et de formation ont été nécessaires.

From Avoriaz With Love

est une forme impressionnante de parapente. Le parapente est plus petit et plus maniable, ce qui permet au pilote de développer

From Avoriaz With Love