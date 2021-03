Écoute ton estomac

Tu ne pourras pas mourir de faim à Valheim, car tu es déjà mort. D'autre part, plus de nourriture dans ton estomac signifie une santé et une endurance maximales plus élevées. Ironiquement, la nourriture améliore également ta santé après un certain temps. Donc, si tu ne veux pas périr après le premier coup ennemi, tu ferais mieux de ne pas courir l'estomac vide, mais d'avaler les framboises ou les champignons que tu peux trouver ou de les conserver pour plus tard.

Connais tes biomes

Librement traduits, les «biomes» sont des environnements dont Valheim en possède plusieurs, chacun avec ses propres propriétés spécifiques. Les prairies sont les endroits les plus sûrs et donc idéaux pour construire ta première base, alors que les forêts sont une source de bois et de cuivre. Plus tard, tu trouveras du minerai de fer dans les marais.

Un abri de jardin suffit

Tu seras sans doute tenté de transformer au plus vite ta première bâtisse en fort ou en bungalow fortifié, mais ce n'est pas vraiment nécessaire pour tes premiers jours à Valheim. Un abri de jardin miteux avec un lit (et plus tard une porte et un feu de camp) suffira jusqu'à ce que tu construises ton premier vrai camp de base plus tard et probablement à un autre endroit. Dans cette première phase, dépense donc tes fournitures en acquérant des outils et autres choses utiles.

C'est en forgeant qu'on devient forgeron

Plus tu fais quelque chose à Valheim, mieux tu seras bien sûr. Il y a un total de 15 compétences que tu peux améliorer ou perfectionner : courir, nager, le combat avec une lance, un gourdin, une hache, une épée ... Entraîne-toi autant que possible sur des ennemis que tu peux facilement vaincre - ou sur des rochers et autres objets que tu peux utiliser comme mannequin d'entraînement beaucoup plus sûr. Assure-toi d'avoir suffisamment de nourriture pour une séance d'entraînement, car la pratique demande beaucoup d'endurance.

