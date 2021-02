Classement des Agents dans Valorant : du plus facile au plus difficile

Skye est un agent unique et pas facile à maîtriser, mais absolument un ajout précieux à ton équipe. C'est un agent initiateur qui a un rôle plus solidaire que les autres dans cette catégorie grâce à une ‘teamheal’ et des handicaps qu'elle peut difficilement utiliser pour elle-même. Ses quatre capacités sont Regrowth , qui te permet de soigner tes alliés dans un certain périmètre ; Trailblazer , qui te permet de contrôler un tigre de Tasmanie pour explorer et blesser les ennemis ; Guiding Light , qui active un faucon qui fait flasher les ennemis lorsque Skye le fait exploser ; et enfin sa capacité ultime Seekers , activant trois chercheurs pour traquer les ennemis sur la carte.