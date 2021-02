6 raisons pour lesquelles Valorant est (et reste) si populaire !

l'été dernier, nous pouvions déjà deviner que ce serait un succès. Et nous avions raison. Mais pourquoi exactement le tout nouveau jeu de tir tactique 5v5 de Riot Games est et reste si populaire ? Il y a quelques bonnes raisons à cela (que, soit dit en passant, tu peux voir comme un encouragement à te lancer toi aussi dans Valorant) :

Même avant la sortie officielle de Valorant l'été dernier, nous pouvions déjà deviner que ce serait un succès. Et nous avions raison. Mais pourquoi exactement le tout nouveau jeu de tir tactique 5v5 de Riot Games est et reste si populaire ? Il y a quelques bonnes raisons à cela (que, soit dit en passant, tu peux voir comme un encouragement à te lancer toi aussi dans Valorant) :

Même avant la sortie officielle de Valorant l'été dernier, nous pouvions déjà deviner que ce serait un succès. Et nous avions raison. Mais pourquoi exactement le tout nouveau jeu de tir tactique 5v5 de Riot Games est et reste si populaire ? Il y a quelques bonnes raisons à cela (que, soit dit en passant, tu peux voir comme un encouragement à te lancer toi aussi dans Valorant) :

1. Valorant est gratuit

D'accord, il y a encore d’autres jeux auxquels tu peux jouer gratuitement, mais quand il s'agit de jeux de tir tactiques 5v5, le choix devient beaucoup plus limité. Le fait que tu puisses essayer le jeu sans obligation quelconque rend ce jeu très accessible aux joueurs curieux - et c'est bien vu !

D'accord, il y a encore d’autres jeux auxquels tu peux jouer gratuitement, mais quand il s'agit de jeux de tir tactiques 5v5, le choix devient beaucoup plus limité. Le fait que tu puisses essayer le jeu sans obligation quelconque rend ce jeu très accessible aux joueurs curieux - et c'est bien vu !

D'accord, il y a encore d’autres jeux auxquels tu peux jouer gratuitement, mais quand il s'agit de jeux de tir tactiques 5v5, le choix devient beaucoup plus limité. Le fait que tu puisses essayer le jeu sans obligation quelconque rend ce jeu très accessible aux joueurs curieux - et c'est bien vu !

2. Les développeurs de Valorant savent ce qu'ils font

l'un des plus grands succès multijoueurs en ligne de l'histoire du jeu. Riot Games sait mieux que quiconque comment créer un gameplay 5v5 en ligne équilibré et comment le garder fascinant pendant des années.

3. Valorant s'adresse à chaque type de joueur

et à d'autres jeux conçus pour la compétitivité hardcore et qui ne récompensent les joueurs que s'ils sont prêts à investir beaucoup de temps et d'efforts dans le jeu. Cette compétitivité et cette attractivité pour les équipes professionnelles et l'eSport sont absolument au rendez-vous dans Valorant. Mais en même temps, le jeu réussit aujourd'hui, plus de six mois après sa sortie, à fidéliser les nouveaux arrivants plutôt que de les frustrer.

4. Valorant peut compter sur toute une communauté

Bien sûr, Valorant n'échappe pas à l'inévitable joueur toxique que tu peux heureusement neutraliser sans trop d'effort. Mais par rapport à de nombreux autres jeux en ligne, il existe de nombreux sites Web et canaux pour Valorant où les vétérans, les débutants et les joueurs avancés trouvent (ensemble) leur chemin vers de meilleures performances.

Bien sûr, Valorant n'échappe pas à l'inévitable joueur toxique que tu peux heureusement neutraliser sans trop d'effort. Mais par rapport à de nombreux autres jeux en ligne, il existe de nombreux sites Web et canaux pour Valorant où les vétérans, les débutants et les joueurs avancés trouvent (ensemble) leur chemin vers de meilleures performances.

Bien sûr, Valorant n'échappe pas à l'inévitable joueur toxique que tu peux heureusement neutraliser sans trop d'effort. Mais par rapport à de nombreux autres jeux en ligne, il existe de nombreux sites Web et canaux pour Valorant où les vétérans, les débutants et les joueurs avancés trouvent (ensemble) leur chemin vers de meilleures performances.

5. Valorant est le jeu eSports parfait

6. Valorant a de l'avenir