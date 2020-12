Voici comment Martin Maes ride à travers les Ardennes en hiver !

Le temps froid n'empêche pas Martin Maes d'explorer les forêts des Ardennes flamandes. Voici comment le vététiste belge légendaire se prépare à une journée d'hiver sur son vélo, de la préparation au checkup final !

1. Bien s'habiller en fonction de la météo

"En hiver, il est important de s'habiller chaudement, mais pas trop. Il ne faut pas avoir froid, mais il ne faut non plus ressembler à un bonhomme Michelin. Ainsi, vous gardez de l’aisance et de la liberté de mouvement sur le vélo, ce qui est essentiel."

2. La sécurité avant tout

"Je porte toujours (mais vraiment toujours) mon casque. C'est encore plus important dans cette période d'avoir un peu plus de protection et de prudence que d’habitude, car ce n’est vraiment pas le moment de se crasher, vu l'occupation des hôpitaux et le personnel médical qui est déjà hyper mobilisé. Même si les risques sont moindres en extérieur, porter un masque sur le nez et la bouche quand on est à l’arrêt et qu’on roule avec quelques amis est toujours un bon plus."

Martin porte un casque Red Bull © Olivier Beart

3. Ride !

"Les Ardennes sont l'endroit idéal pour exercer ma passion. Je roule souvent en partant directement de chez moi car il y a une grande diversité de terrains et de beaux paysages à proximité, également avec le dénivelé nécessaire pour l’entraînement, même si ce n’est pas la montagne quand même ! Les couleurs de l’automne rendent les chemins et les forêts superbes ! Mais c’est aussi parfois plus dangereux car les feuilles mortes ne permettent pas de bien distinguer le terrain partout et il y a souvent beaucoup de branches en travers des chemins. Je m’entraîne beaucoup au feeling, en étant à l’écoute de mon corps pour adapter l’intensité de chaque session. Ce qui est le plus important pour moi, c'est la vitesse et le plaisir de rouler avant tout !"

Martin sur son vélo dans la forêt © Olivier Beart

4. S'entraîner dans le Maes' Yard

"C’est ce qui constitue l’attraction du grand jardin chez moi. Et c’était aussi un de mes projets avant d’acheter et de rénover la maison : façonner mon propre terrain d’entraînement, chez moi. J'en profite pour chercher à améliorer ma technique sur des sauts, ou simplement pour prendre du plaisir. C’est aussi l’occasion d’y inviter l’un ou l’autre rider et de s’entraîner ensemble."

Martin s'entraîne dans son jardin © Olivier Beart

5. Lavage et entretien du vélo

"Le lavage du vélo et le petit entretien est à faire après chaque sortie. Je le nettoie simplement à l’eau, avec mon tuyau d’arrosage, sans avoir un jet trop puissant. Il faut ensuite bien essuyer le vélo et ne pas le ranger mouillé, surtout en hiver. C’est important de remettre régulièrement de l’huile sur la chaîne !"

Lavage de son vélo après la sortie © Olivier Beart

6. Checkup du vélo à l’atelier

"Le checkup du vélo doit aussi se faire régulièrement. Là, on en profite pour vérifier son bon état de fonctionnement, ses réglages, l’usure des pièces qui sont aussi plus exposées en hiver. On contrôle le serrage des vis, les plaquettes, l’usure de la chaîne. Ce sont autant de petits détails logiques auxquels on peut penser naturellement. A moins d’être un expert en mécanique vélo et de savoir exactement ce qu’on fait, c’est important d’avoir recours au service technique d’un magasin spécialisé. C’est vraiment pareil que pour une voiture : certains sont capables de faire beaucoup de choses eux-mêmes, et d’autres confient ces tâches à des spécialistes. Et comme il en va de sa propre sécurité et de celles des autres sur les chemins, il ne faut surtout pas négliger l’importance de tout ça !"

Checkup de son vélo à l'atelier © Olivier Beart

7. Se déconnecter

"Saviez-vous que j'aime beaucoup les animaux et il y en a de plus en plus chez nous ? Des chiens, des poules, des moutons, un âne … Cela fait aussi partie de la façon dont je peux me ressourcer ou déconnecter entre les courses car je passe bien entendu beaucoup de jours à l’étranger pendant ma saison. Ma compagne a créé une association et organise des stages et des activités pour les enfants, justement dans le but de les (re)mettre au contact de la nature et des animaux !"