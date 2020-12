VTT de descente : Le guide du débutant

La course de VTT de descente (DH) est l'un des formats de cyclisme les plus excitants et les plus spectaculaires au monde et pousse les compétences et la forme physique du cycliste aux limites mêmes de ce qui est possible. Mais que se passe-t-il pendant le week-end de course et que font les coureurs dans les coulisses ?

Voici notre guide du débutant pour comprendre le sport.

Le format

Martin Maes : Emerald Enduro © Enduro World Series

L'un des grands avantages du DH est qu'il est extrêmement simple à comprendre ; les coureurs se relaient pour voir qui peut descendre une piste le plus rapidement .

L' ordre dans lequel ils apparaissent à la ligne de départ le jour de la course est déterminé par les temps des qualifications de la veille. Le coureur le plus rapide part en dernier.

Track walk

Pendant que les mécaniciens préparent les vélos, les coureurs sont autorisés à explorer le parcours et à vérifier tous les changements qui ont été apportés depuis leur dernier passage. Il y a généralement deux ‘track walks’ – littéralement une promenade sur le parcours – une par jour les deux jours d'ouverture. Les coureurs rechercheront les lignes les plus rapides, mais devront également garder à l'esprit que le parcours changera fortement au cours du week-end sous l’effet de la météo et de la circulation.

Les lignes ou les trajectoires autour/au-dessus/à travers les obstacles et les éléments du terrain sont déterminants pour le résultat d’une course de descente. Évidemment, les vélos vont plus vite en ligne droite, mais il ne s'agit pas uniquement de trouver la ligne la plus directe en descente. Prendre le virage intérieur peut dans certains cas être plus court en termes de distance, mais si le coureur perd de la vitesse à cause de ça, il vaut mieux choisir la ligne extérieure. Le défi est justement de trouver l'équilibre parfait entre les deux. À pleine vitesse. En dévalant une montagne.

Martin Maes © Olivier Béart

Entraînement chronométré

Le vélo de chaque coureur est équipé d'un petit transpondeur de chronométrage . Dans cette session ouverte, les coureurs peuvent perfectionner leurs chronos et leurs lignes. Il n'y a pas de points ou de prix à gagner pendant l’entraînement chronométré (ou ‘practice’ comme on appelle plus communément ces entraînements), mais cela peut se transformer en un jeu mental intéressant de « qui va le plus vite à quels endroits ».

Il y a beaucoup d'arrêts et de départs au bord de la piste alors que les coureurs essaient de déterminer quelles trajectoires fonctionnent le mieux et valent la peine d'être essayées. Pour les spectateurs, c'est une excellente occasion de voir de près leurs pros préférés.

Seeding/qualification

Les coureurs partent en fonction de leur classement de la Coupe du Monde UCI et roulent des chronos qui détermineront l'ordre de passage au départ le jour de la course. L'avantage de commencer dernier – c’est-à-dire d’être le plus rapide pendant les qualifications – est que vous savez exactement quel temps vous devez battre.

Les points sont attribués pour cette séance de qualification - pas beaucoup, mais dans un combat serré, ils peuvent faire la différence entre la victoire et la deuxième place.

Ici aussi, la météo peut jouer un rôle. Au fil des ans, nous avons vu des coureurs de haut niveau afficher des temps plus lents pendant les qualifications s’ils estimaient que les intempéries le jour de la course pouvaient influer sur leur résultat. L'idée est de descendre la piste alors qu'elle est encore dans un état raisonnable, mais c'est un gros pari.

Martin Maes © Nathan Hughes/ Red Bull Content Pool

Le Jour de course

Le Jour J. Il y a généralement une séance d'essais le matin pendant laquelle les coureurs vérifient les derniers petits trucs avant que la routine des-gros-écouteurs-sur-la-tête et d’échauffement ne commence. La plupart des coureurs emmèneront un turbo-entraîneur au sommet de la piste pour les aider à se dégourdir les jambes et à se préparer au chaos imminent.

Il y a une ‘hotseat’ à la ligne d'arrivée où le coureur le plus rapide peut s'asseoir et reprendre son souffle alors que, un par un, ses rivaux tentent de battre son temps. Les chronos peuvent être battus à mesure que chaque coureur franchit la ligne d'arrivée, mais certaines course de la Coupe du Monde UCI ont été remportées très tôt dans la journée - comme quand Aaron Gwin a gagné à Lourdes en 2015 après s'être qualifié avec un modeste 21e temps.

Martin Maes a remporté l'argent à la Coupe du monde UCI en 2018 © Bartek Woliński

Décrocher des points signifie remporter des prix

Alors, à part un joli trophée et un bouquet de fleurs, que peut-on gagner en remportant une manche de la Coupe du Monde UCI ? Eh bien, il y a un peu d' argent à gagner, mais plus important encore, tu obtiens des points . Obtiens plus de points que les autres et tu remportes le classement général. Simple, non ?

Les points par position

1er : 200

2e : 160

3e : 140

4e : 125

5e : 110