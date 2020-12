Si tu veux que ton VTT dure longtemps, tu dois investir du temps et du travail dans l’entretien de ton vélo. Et nous ne parlons pas seulement du nettoyage régulier, mais aussi du serrage des boulons, de la vérification de la tension des rayons, de tester les plaquettes de frein, etc.

Étape 1 : Nettoie la chaîne et les pignons

« Après chaque utilisation intensive - et surtout après avoir roulé dans la boue - il est important de bien nettoyer ta chaîne et les pignons de ton vélo. Rince soigneusement la chaîne avec de l'eau puis vaporise-la avec un dégraissant que tu appliques avec une brosse. Cela éliminera tout excès de graisse, de sable ou de boue de ton vélo. Puis rince à nouveau la chaîne avec de l'eau courante, mais n'utilise pas de jet puissant. »

« Ensuite, je prends toujours le WD40 standard pour traiter la chaîne et les pignons. Assure-toi de ne pas en mettre sur les plaquettes de frein ou le disque de frein ! Étant donné que le WD40 standard est un produit hydrofuge, il est important que tu laisses sécher ton vélo pendant environ cinq minutes. Tu verras que tout le sable et l'eau excessifs s'égoutteront tout seul. Dans l'avant-dernière étape, je rince la chaîne une dernière fois avec de l'eau et la sèche à la main ou avec un compresseur. Enfin, j’enduis la chaîne avec un lubrifiant de mon choix. Cette dernière étape est très importante si tu veux que ta chaîne dure ! »

Étape 2 : Entretiens les plaquettes et le disque de frein

Si tu emportes ton vélo dans un sac de voyage, il est préférable de démonter les disques. Sinon, ils risquent d'être pliés à l'arrivée et ils ne te serviront plus à rien.

3. Vérifie régulièrement tes rayons