Le dimanche 9 mai 2021 à 13 heures précises , nous courrons à nouveau dans le monde entier pour ceux qui ne peuvent pas le faire lors de la huitième édition du Wings for Life World Run . Inscris-toi, télécharge l'application et essaie de courir le plus loin possible avant de te faire rattraper par la ligne d'arrivée virtuelle sur ton smartphone. Et tout cela pour une bonne cause et simultanément avec des milliers d'autres participants à travers le monde. Tu cours donc tout seul, mais toujours ensemble.

En tant que fondateur et parrain de To Walk Again , Marc Herremans et Wout van Aert ont à cœur la bonne cause du Wings for Life World Run , qui soutient la recherche sur les lésions de la moelle épinière. Wout sera à nouveau sur la ligne de départ virtuelle cette année, et Marc s'occupe des coulisses pour en faire une huitième édition spéciale.

Lis une double interview ci-dessous !

Vous êtes étroitement impliqués dans To Walk Again, une organisation qui travaille pour les personnes ayant un handicap physique.

Marc : « En effet. To Walk Again est une organisation que nous avons fondée après mon accident. Notre objectif est d'organiser des camps de sport et des activités dans notre centre de revalorisation pour ainsi faire comprendre aux jeunes qu'avoir une lésion de la moelle épinière n'est pas la fin, mais plutôt un nouveau début. Un début où beaucoup de choses sont encore possibles si nous maintenons notre corps dans les meilleures conditions possibles. Notre organisation vit grâce au soutien de nombreuses personnes qui ont un grand cœur pour To Walk Again, comme notre parrain Wout. »

Wout : « Sara et moi sommes en effet marraine et parrain de To Walk Again depuis plusieurs années. Notre collaboration est née grâce à Tom Claeys, un médecin bien connu à Herentals. Il m'a également aidé à plusieurs reprises. Il est étroitement impliqué dans l'organisation et m’a demandé si je souhaitais collaborer. Sara et moi avons ensuite assisté à une réunion et nous avons été immédiatement convaincus que nous voulions faire quelque chose. Mon objectif est principalement de répandre autant que possible le message de To Walk Again. Les dirigeants, les kinésithérapeutes, les accompagnateurs des camps et tous les bénévoles : ces personnes font vraiment la différence. Personnellement, j'essaie surtout d'être un relais entre To Walk Again et le grand public. »

L'objectif de To Walk Again est proche de celui de Wings for Life - soutenir la recherche sur les lésions médullaires. À quel point est-ce important?

Marc : « Sans recherche, il n'y aura tout simplement pas de solution. Il est extrêmement important de toujours croire aux possibilités et de s'engager pour l'avenir. J'espère vraiment que les enfants qui luttent contre les lésions de la moelle épinière pourront un jour à nouveau marcher - mais la recherche est nécessaire pour y parvenir. »

Wout : « En effet. Il suffit d’être impliqué une seule fois dans un événement de To Walk Again pour réaliser l'impact qu'une telle lésion médullaire peut avoir sur la vie. Le rêve de ces personnes de marcher à nouveau un jour, un rêve que toute l'organisation chérit, pourra uniquement devenir réalité grâce à la recherche. Et c'est super de voir que tout le monde peut y contribuer grâce à un événement comme le Wings for Life World Run. »

Marc, tu es depuis quelques années le directeur sportif du Wings for Life World Run. Comment cela s'est-il produit ?

Marc : « J'ai été engagé pour superviser le bon déroulement de la course mondiale Wings for Life et pour répondre à et comprendre les questions et les besoins des participants en fauteuil roulant. Concrètement, mon rôle consiste à réfléchir à la manière dont nous pouvons porter l'événement à un niveau supérieur chaque année afin de récolter le plus d'argent possible pour la recherche sur les lésions de la moelle épinière. »

Wout, tu participes depuis plusieurs années, n’est-ce pas ?

Wout : « Tout à fait ! Le Wings for Life World Run est l’un de mes rendez-vous incontournables chaque année. C'est un concept tellement unique ! Tu es poursuivi par une catcher car, ce qui est complètement différent de la plupart des courses où tu sais déjà où se trouve la ligne d'arrivée. Tu peux participer où tu veux grâce à l'application et en même temps il y a une sorte de connexion car tu sais que des gens du monde entier courent en même temps que toi. De plus, la course à pied est l'un de mes entraînements préférés. Et tu soutiens bien sûr une bonne cause. Une situation gagnant-gagnant ! Je dirais : fais quelque chose d’utile ce dimanche et cours avec nous ! »

Marc : «Le fait qu'il s'agisse d'un événement mondial, que tu cours en même temps que des personnes du monde entier et que ce soit pour une bonne cause, rend la course mondiale Wings for Life très spéciale. Et le concept de la catcher car est très original ! »

Est-ce qu’une course comme celle-ci est plutôt facile pour un athlète de haut niveau comme toi ?

Wout : « J'aime vraiment courir, mais pour moi ce sera sans aucun doute une course assez dure. J'ai l'habitude de courir à l'entraînement, mais jamais longtemps. Si tu as une bonne cadence dans les jambes, tu peux assez facilement faire plusieurs kilomètres et tu cours plus d’une heure sans problème. Par contre, on peut être raide le lendemain matin. Mais bon, on prend ça avec le sourire (rires). »

Quelles sont tes ambitions pour le Wings for Life World Run cette année ?

Wout : « Pas terribles. Le Wings for Life World Run aura lieu le premier jour de mon stage en altitude dans la Sierra Nevada. Je n’aurai donc pas encore eu le temps de m’acclimater. L'altitude, l'air raréfié, peu d'oxygène. J'ai beaucoup d'excuses que je peux utiliser si ça ne va plus (rires). »

« Je cours la course dans un centre d'athlétisme sur une piste. Je ferai donc des tours de piste. Nous verrons lequel de mes coéquipiers est suffisamment enthousiaste pour me rejoindre. Étant donné je dois garder mon smartphone à portée de main pour l'appli, il y a de fortes chances que je mette tout de suite de la musique ou un podcast… Et puis : full focus et courir aussi loin que possible jusqu'à ce que je me fasse rattraper ! »