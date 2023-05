206 728 personnes ont participé à la Wings for Life World Run

Hier, la dixième édition de la Wings for Life World Run - la plus grande et la plus unique course à pied au monde - s'est déroulée dans le monde entier. Il n'y avait pas de ligne d'arrivée physique, mais une ligne d'arrivée virtuelle dans l'application qui a commencé la poursuite 30 minutes après le coup de feu de départ et qui s'est accélérée de plus en plus. Une fois dépassé, votre course était terminée. Et la meilleure nouvelle ? Tous les bénéfices sont reversés à une bonne cause : la fondation Wings for Life, qui mène des recherches sur les lésions de la moelle épinière.