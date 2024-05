66,6 km au compteur : Valentin termine 3e dans la Wings for µLife World Run

Hier, lors de la 11e édition de la Wings for Life World Run - la plus grande course à pied caritative du monde - ​ 265 818 personnes ont couru, marché et roulé pour ceux qui ne peuvent plus le faire. L'objectif ? Aller le plus loin possible jusqu'à ce qu'ils soient rattrapés par la « catcher car » qui a commencé la poursuite 30 minutes après le coup de feu de départ et qui est allée de plus en plus vite. Le

a couru à Breda, en compagnie des athlètes Red Bull Maxime Richard et Cédric Dumont. Il a réussi à rester à l'écart de la « Catcher Car » pendant 66,61 kilomètres et quatre heures. Il a ainsi remporté la médaille d'or à Breda, battu son propre record de Belgique (il a couru 60,3 kilomètres à Bruxelles l'année dernière) et terminé troisième au classement mondial.