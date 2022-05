5 athlètes belges ont couru lors du Wings for Life World Run !

Le Wings for Life World Run - le plus grand et le plus unique événement de course à pied au monde - a connu sa neuvième édition hier. Pas moins de 161 892 participants de 192 pays différents ont couru exactement au même moment pour ceux qui ne le peuvent pas. Avec une application et une ligne d'arrivée virtuelle qui est venue les rattraper une demi-heure après le coup de départ. Ensemble, ils ont collecté plus de 4.7 millions d'euros . Comme chaque année, l'intégralité de cet argent est reversée à la Fondation Wings for Life, qui mène des recherches sur les lésions de la moelle épinière.