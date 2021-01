Le dimanche 31 janvier 2021 , les meilleurs coureurs de cyclo-cross du monde se retrouveront sur la plage d'Ostende pour les Championnats du Monde de Cyclocross . Et qui dit les meilleurs coureurs de cyclo-cross du monde, dit bien sûr Wout van Aert ! Décrochera-t-il son quatrième maillot arc-en-ciel à Ostende en tant que champion de Belgique ? Entre tous les préparatifs et les entraînements, nous avons réussi à lui voler quelques minutes pour une interview !

Le Jour J approche enfin : les Championnats du monde de cyclocross à Ostende. Fin prêt ?

“Absolument ! Cet hiver, j'ai senti que j'avais atteint un meilleur niveau que lors des deux précédents. J'ai pu faire plus de cross et cela m'a vraiment fait du bien. Gagner les Championnats du Monde reste un objectif très important pour moi, mais aujourd’hui, j'ai déjà plusieurs objectifs de ce calibre. On finit par s’y habituer et cela me permet de rester calme à l’approche d’un tel événement. Ce qui est d’autant plus agréable."

Wout van Aert © Kramon

Comment se déroulent les préparatifs ?

"Je m'entraîne beaucoup moins pour arriver tout à fait frais au départ. Cette dernière semaine, je me concentre sur l'intensité et les techniques du cyclocross."

En quoi un stage à l'étranger peut-il être utile ?

"Un stage est non seulement très utile pour la saison sur route, mais contribue également à la préparation des Championnats du Monde de cyclo-cross. Grâce au beau temps en Espagne et aux montagnes que j'ai pu gravir là-bas, j'ai tiré plus de profit de mes entraînements. Il est également plus facile de se reposer et de manger dans le cadre professionnel d'un stage à l’étranger."

Il faut beaucoup de puissance pour labourer le sable d'Ostende. Heureusement, c’est justement un de tes points forts...

“C’est vrai. Je pense que c'est un parcours qui me convient très bien. De plus, je suis déjà devenu champion de Belgique à Ostende en 2017. Rouler dans le sable demande beaucoup de force et surtout une bonne technique. Le pont haut qui mène à la plage sera également décisif."

Je pense que c'est un parcours qui me convient très bien ! Wout van Aert

Wout van Aert © Kramon

Qui redoutes-tu le plus ?

"Tom Pidcock, Mathieu van der Poel, Toon Aerts, Laurens Sweeck et Michael Vanthourenhout seront mes plus grands concurrents. Je vais donc me donner à fond pour les semer !"

Comment se déroulera la course à ton avis ?

"Les Championnats du Monde sont toujours plus difficiles qu'un cross régulier, car il n’y a généralement pas de temps mort. Je m'attends à un départ très rapide, mais aussi à une course très dure, ce qui entraînera probablement un éclatement rapide du peloton. La plage viendra immédiatement après le départ, il est donc important d’aller à toute vitesse dès le départ. Mon meilleur tronçon sera probablement la partie sur la plage avec probablement aussi une zone à faire à pied.”

Tu avais l’air imbattable lors des Championnats de Belgique. Est-ce que tout s'est déroulé comme tu l'espérais ?

"J'avais peut-être l’air imbattable, mais je ne me sentais certainement pas comme ça (rires). Les préparatifs pour les Championnats de Belgique se sont déroulés un peu différemment que prévu en raison de la naissance de mon fils. J'ai vite senti que je n'avais pas de surplus et je l’ai surtout senti dans la seconde partie de la course. Heureusement, j'étais déjà en avance sur le reste et je devais donc surtout défendre cette avance. Pour les Championnats du Monde, je devrai arriver au départ beaucoup plus frais. Depuis, je me suis beaucoup plus entraîné sur l'explosivité et la technique dans le sable. Et après ma victoire dans le Zilvermeercross, j’avais surtout le sentiment de ne pas avoir de retard sur le planning. Ce cross m'a donné un coup de pouce mental."

Ton vélo est-il spécialement ajusté pour les Championnats du Monde ?

“Ma position sur le vélo reste bien sûr toujours la même, mais pour chaque cross, nous examinons le choix et la pression des pneus, les vitesses, les roues ... La difficulté à Ostende sera surtout le fait que la course se divise en deux parties : une partie sur la plage où tu peux utiliser des pneus lisses - presque sans bande de roulement - et une partie de l'hippodrome où l'on roule sur l'herbe et la météo peut avoir une influence majeure à ce niveau-là."

Tu passes à Cervélo après cette saison. Cela fera-t-il une grande différence ?

"Absolument. Cela sera définitivement payant pour moi, notamment grâce à la différence de poids du vélo. De plus, je suis également impliqué dans le développement du vélo, donc je le connais de bout en bout avant de commencer."

Wout van Aert © Rhode van Elsen

Tu as déjà trois maillots arc-en-ciel dans ton placard. Un quatrième sera-t-il tout aussi spécial ?

“Sans aucun doute ! C'est précisément parce que je sais déjà à quel point c'est formidable de gagner que je suis très motivé pour en prendre un de plus aux Championnats du Monde. Porter les rayures arc-en-ciel tous les jours est en fait mon plus grand objectif en cyclisme. C'est aussi tout à fait différent de gagner une grande classique, où tu te reconcentres très vite sur les victoires que tu n'as pas encore remportées.”

Janvier était déjà un excellent mois avec la naissance de Georges. Parviens-tu à combiner la paternité avec la saison ?

“La naissance de Georges a été le plus beau moment de ma vie jusqu'à présent. Je suis tellement reconnaissant d'avoir pu tout vivre de près, et je suis également très fier de ma femme Sarah. La combinaison est très bien faisable. En fait, je crois que cela me donne justement plus de force et d'énergie pour poursuivre mes prochains objectifs !”

Et tu viens de signer jusqu'en 2024 chez Jumbo-Visma, félicitations !