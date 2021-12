Wout van Aert prêt pour Boom : « c'est toujours ce que je préfère faire ! »

Wout est de retour ! Après une saison sur route sans précédent, il sera au départ de sa première course de cyclocross ce samedi : le Superprestige de Boom. Nous avons rencontré notre héros tricolore à l'entraînement pour savoir quels sentiments lui inspirent ces derniers mois et comment il évalue ses chances pour les courses à venir. Et oui, bien sûr que les Championnats de Belgique en font partie !

Ta saison sur la route était formidable. Quelle victoire t’a le plus marqué ?

« Je suis très fier de ma victoire sur le Mont Ventoux. Je n'aurais jamais pensé pouvoir gagner une telle étape en haute montagne. C’était donc très spécial. J’avoue que je me suis surpris ce jour-là. »

Quelle course restera à jamais gravée dans ta mémoire ?

« Les Championnats du Monde à Louvain étaient vraiment une expérience très spéciale. Je n'ai jamais connu une telle ambiance. Tout ce monde. C’était le délire. On scandait mon nom à plusieurs endroits. C'était une sensation vraiment folle que je n’oublierai jamais. »

Quelle est la course que tu espères gagner encore plus que l'année dernière ?

« Le Tour des Flandres et le Paris-Roubaix sont plus que jamais mes objectifs prioritaires. Je n’étais pas tout à fait à la hauteur en finale sur ces deux courses. Je pense que j'ai déjà prouvé par le passé qu’elles me conviennent vraiment, cela reste donc un objectif de pouvoir les gagner un jour. »

J'essaie d’être encore plus fort pour les courses d’un jour et les Monuments sont absolument mon objectif en 2022. Wout van Aert

Et aujourd’hui, est-ce que tu as pu refaire le plein d’énergie pour le cyclocross ?

« Cela faisait longtemps que je n'avais pas eu une si longue période de repos. Ces dernières années, les pauses ont toujours été très courtes et les saisons se sont succédées presque sans interruption. 2021 a été une année chargée, donc ces trois semaines sans vélo m’ont fait du bien. Après, j’ai hâte de recommencer maintenant. »

En raison de la pandémie, il n'y avait pas de public l'année dernière et souvent une seule course par week-end. Comment as-tu vécu cela ?

« L'année dernière a bien sûr été une saison particulière. Courir sans public est encore plus étrange en cyclo-cross que sur route, car normalement il y a toujours du monde partout pour t’encourager. Certes, il y aura des supporters pour nous encourager, mais j’espère que nous pourrons rapidement revenir à la normale, avec une foule de supporters le long du parcours. »

Dans quelle mesure tes séances d'entraînement sont-elles différentes maintenant de celles pour la saison sur route ?

« Les entraînements sont généralement un peu plus courts. Les entraînements d'endurance durent quatre à cinq heures maximum, alors qu'ils sont de cinq à six heures en été. On travaille aussi un peu plus sur l’explosivité, de préférence lors d’entraînements spécifiques de cyclocross. Ce que je ne fais bien évidemment pas en été. »

Bien sûr, je veux à nouveau ce titre belge. Wout van Aert

Quelles sont tes ambitions en cyclocross ?

« Mes ambitions sont sans doute plus modestes que les années précédentes. Maintenant que je commence un peu plus tard à cause de cette période de repos, ce sera difficile de rivaliser directement avec les garçons qui roulent déjà toute la saison. J'aurai donc besoin de ces premières courses pour trouver le rythme et puis j'espère que d'ici la période de Noël, quand je reviendrai du stage d'entraînement avec notre équipe, je serai en forme et pourrai concourir pour les victoires. Ce serait pas mal de pouvoir à nouveau remporter le titre belge. C'est un grand objectif, bien sûr. Pendant la période de Noël, je fais beaucoup de courses en peu de temps, et je m'entraîne très dur maintenant pour y parvenir. Il est important de bien se soigner pendant cette période. Je vais donc prendre suffisamment de repos entre les courses. Mais au final, c'est ce que je préfère faire, donc j'ai vraiment hâte (rires). »

Quelle est la course que tu veux absolument gagner cette année ?

« Je pense que la course à Coxyde est l'une de mes préférées. C'est l'un des plus beaux cyclocross selon moi, avec beaucoup d'obstacles. En cyclocross, rien ne vaut les championnats, bien entendu. En tout cas, il y a incontestablement aussi quelques classiques en cyclocross, mais c’est de plus en plus difficile d'y participer parce qu'elles ne sont pas toujours courues en décembre. »

« Parmi les courses qui sont actuellement à mon programme, je pense que la Coupe du monde à Val di Sole en Italie sera une course très difficile. Elle se déroulera très probablement sur la neige et par des températures très froides, ce sera donc une lutte contre les éléments. Je suis curieux de savoir comment cela va se passer. »

Qui redoutes-tu cette saison ?

« Je pense que les garçons qui ont déjà roulé cette saison font de très belles choses. Ces dernières semaines, on a vu qu’Eli surclassait un peu les autres. Il a clairement progressé cette saison, encore plus que les années précédentes. Il roule ses courses avec beaucoup d’intelligence et il est très explosif, donc je pense qu'il est difficile à battre. »

« On peut dire qu’il y a quatre coureurs qui se valent : Eli Iserbyt, Toon Aerts, Quinten Hermans et Lars van der Haar. Je suis avant tout curieux de savoir si je pourrai suivre. Ensuite, j'attends avec impatience Tom Pidcock et Mathieu Van der Poel qui, comme moi, débutent plus tard dans la saison. Je dois donc plus au moins redouter tous les grands noms à mon avis (rires). »

Le Superprestige de Boom est la première course au programme. Tu es prêt ?

« Le cross à Boom est en effet ma première course. Reste à voir comment ça se passe, car c'est toujours un cross difficile. Et en plus, il fait froid. Avec cette météo, ce sera un vrai cross dès le début. Pas sûr donc de ce que je pourrai montrer, mais j'y vais sans grandes attentes. On verra. »

Pourra-t-on bientôt récolter des NFT en cyclocross ?

« La vente des NFT a été un grand succès au-delà de mes attentes. C'est un phénomène intéressant. Qui sait, peut-être que nous pourrons lier les NFT à de grandes performances en cyclocross à l’avenir. Pourquoi pas ? »