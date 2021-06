Wout van Aert : « Je veux gagner une étape et prendre le maillot jaune ! »

Quelques centimètres ont suffi pour devenir Champion de Belgique à Waregem. Notre Wout van Aert brille désormais dans le maillot tricolore dans le cyclocross et sur la route. Et cela dans la dernière ligne droite avant le Tour de France , où Wout veut également se faire remarquer. Malgré une moindre préparation en raison de son appendicite. Heureusement, il peut compter sur sa riche expérience, avec quatre victoires d'étape à l’appui. Comment a-t-il vécu ces quatre victoires ? Et que lui inspire ce maillot tricolore ? Bonne lecture !

Prendre le départ du Tour en tant que champion de Belgique, quel sentiment cela te donne-t-il ?

« C’est très spécial bien sûr. Je commence à réaliser que je peux rouler avec ce maillot pendant un an. C'était le regain de confiance dont j'avais vraiment besoin ! »

Comment se sont passés les derniers préparatifs après un printemps formidable et cette appendicite ?

« Pas du tout comme prévu. Après l'opération et une semaine de repos, le retour de la forme a pris beaucoup de temps. Deux semaines d'entraînement en altitude dans la Sierra Nevada suivies de deux semaines supplémentaires à Tignes étaient l'alternative au Critérium de Dauphiné. J’ai pu me donner à nouveau à fond assez rapidement, mais il m'a fallu beaucoup de temps avant de retrouver le bon feeling. Même aux Championnats de Belgique, j'avais encore beaucoup de doutes à la ligne de départ. »

Van Aert rode mainly in the service of his team Jumbo-Visma at the Tour © Kristof Ramon

Quelles sont tes ambitions pour cette édition du Tour de France ?

« Gagner une étape, et si j’y arrive au début, j'espère conquérir le maillot jaune en même temps. J'espère que cela sera possible après ma moindre préparation. Je me concentre aussi sur de bons chronos dans les contre-la-montre et je veux progresser à l’approche de Tokyo. Avec l’équipe, nous ambitionnons le maillot jaune, bien sûr, et j'essaierai d’y apporter ma pierre. »

Quelle est la différence entre ton premier Tour et celui-ci ?

« Ce n'est plus la grande inconnue. Je sais à peu près où j’en suis et à quoi je peux m’attendre. Grâce à mes victoires d'étape, j'ai quand même plus confiance en moi qu'à mes débuts. »

Depuis 2019, tu as déjà décroché quatre victoires d'étape sur le Tour de France. Un petit retour en arrière...

7 juillet 2019 | Étape 2 | Contre-la-montre par équipes Bruxelles - Bruxelles

« C'était un moment très spécial. Ma deuxième étape du Tour et nous avions un maillot jaune à défendre. Avec Tony, j’avais été désigné comme 'moteur' de l'équipe, ce qui apportait beaucoup de pression mais aussi beaucoup de motivation. Dès le départ, nous avons traversé Bruxelles comme un train. Et ce sentiment après l'arrivée était indescriptible. Bien plus intense qu'après une victoire individuelle ! »

Wout van Aert - Tour de France 2019 © Kramon

15 juillet 2019 | Étape 10 | Saint-Flour - Albi

« C'était la dernière étape avant le premier jour de repos. Et heureusement, j'avais encore de bonnes jambes. C'était ma première vraie chance et je l'ai saisie tout de suite, et c’est ainsi que j’ai réussi à battre Viviani de justesse. »

Wout van Aert - Tour de France 2019 © Kramon

2 septembre 2020 | Étape 5 | Gap - Privas

« Ma première victoire d'étape de 2020 ! J'avais des super jambes l'été dernier et tout s'était très bien passé jusque-là. J'ai eu la liberté de sprinter pendant cette étape, car il y avait peu à perdre pour Primoz au classement. Le sprint commençait légèrement en pente, c'était donc un sprint difficile pour trouver la bonne position. Mais j'ai pu accrocher mon wagon au train Sunweb et sortir juste à temps ! Encore une première tentative couronnée de succès (rires)."

Wout van Aert - Tour de France 2020 © Kramon

4 septembre 2020 | Étape 7 | Millau - Lavaur

« C'était une étape très dure. Avec un putsch de BORA-hansgrohe pour lâcher les concurrents de Sagan dans la lutte pour le maillot vert au début de l'étape sur l'un des cols. En finale il y avait aussi des éventails et nous avons donc foncé vers l’arrivée avec un petit groupe. J'ai été occupé toute la journée à garder Primoz en tête et cela a permis de gagner du temps. Dans les derniers kilomètres, nous avons changé de tactique et j'ai pu rouler pour la victoire. J'ai encore gagné ! Et cette fois, c'était vraiment un sentiment surréaliste, comme si je réussissais tout ce que j'essayais. Mais je suis vite revenu les deux pieds sur terre, car c'était aussi ma dernière victoire de 2020 (rires). »

Wout van Aert - Tour de France 2020 © Kramon