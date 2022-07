De la boue de Dendermonde à la neige du Val di Sole italien en passant par le « Mur de Gramont » et d'autres côtes emblématiques jusqu'à un pont danois de 18 km de long... Où qu’il aille, Van Aert semble avoir des ailes. Après un impressionnant lead-out, notre coureur le plus polyvalent essaie actuellement de réaliser son projet de décrocher le maillot vert à Paris dans son tout premier maillot jaune.

Wout van Aert a commencé sa saison de cyclocross un peu plus tard que les autres coureurs. Mais dès son arrivée dans la boue, le triple champion du monde a tout de suite fait comprendre que la récré était terminée. Là où Van Aert s’est présenté au départ, il a écrasé la concurrence. Même dans le Val di Sole, il s’est illustré dans la neige. Mais sa plus belle victoire est sans aucun doute celle de Dendermonde, où il rencontre pour la première fois son grand rival Mathieu van der Poel. Après 4 tours avec Toon Aerts et Van der Poel dans sa roue, Van Aert a réussi à lâcher ses deux concurrents et à franchir la ligne d’arrivée en solitaire. En cyclo-cross, il a uniquement dû céder la victoire à Hulst en raison d'une défaillance matérielle. Wout le coureur de cyclo-cross a obtenu un score impressionnant de 9 sur 10.

Sur la route aussi, Van Aert a immédiatement remis sa carte de visite. Lors de la classique d'ouverture de la saison européenne sur route – le « Omloop Het Nieuwsblad » - le champion belge de l'époque a lancé une échappée 12 kilomètres avant l'arrivée. Les autres ont dû lâcher et Van Aert a terminé en solitaire sur la Onderwijslaan à Ninove, un bon signe précurseur de ce que la suite de la saison sur route apporterait. Après avoir remporté l'E3 Saxo Bank Classic, il a dû renoncer au Tour des Flandres en raison d'un test corona positif. Dans le Paris-Roubaix qui a suivi, Van Aert a immédiatement montré qu'il s’était bien rétabli. Il a terminé deuxième après un sprint sur le vélodrome et lors de la Doyenne Liège-Bastogne-Liège, il a à nouveau pu sentir la victoire avec une troisième place.

Dans le contre la montre, Van Aert n'est certainement pas l’un des moindres. En septembre dernier, il est devenu vice-champion du monde à Bruges. Lors du contre-la-montre du Paris-Nice, il a réalisé le meilleur chrono à Montluçon, devant son coéquipier et champion olympique Primoz Roglic et le double champion du monde Rohan Dennis. Il s'est aussi imposé dans le Critérium du Dauphiné où il a perdu de justesse face au champion du monde actuel Filippo Ganna. Néanmoins, une magnifique deuxième place.

