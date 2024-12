Il aime la boue, le sable et la corvée, mais ses véritables objectifs sont sur la route. En 2025, vous pouvez donc vous attendre à ce que le polyvalent Wout van Aert soit de retour sur le terrain, sur la route et sur les pavés. Découvrez son programme (confirmé) ci-dessous et ne manquez rien de ses cyclo-cross, courses d'un jour et grands tours!