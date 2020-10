Dit zijn de 10 griezeligste films op Netflix!

Yay, het is weer bijna Halloween! En dat betekent: pompoenen uitkerven, kilo's schmink op je gezicht smeren en je engste kleren uit de kast halen... om dan (met een bang hartje?) voor je televisie te kruipen en een van deze 10 griezeligste films op Netflix te bekijken! Klaar om te huiveren?

Waarschuwing: Niet voor gevoelige kijkers...

1. The Exorcist

De klassieker onder de klassiekers en meteen ook de meest angstaanjagende film aller tijden. Een jong meisje speelt met een ouijabord en gedraagt zich daarna bijzonder mysterieus. Haar ouders roepen de hulp in van een priester om de demonische entiteit in haar te verjagen, maar - je raadt het al - dat loopt niet zoals gepland...

2. Hereditary

Ook Hereditary mag zich een van de engste films ooit noemen. Na de dood van haar moeder ontrafelt Annie samen met haar dochtertje langzaam maar zeker de gruwelijke waarheid over haar afkomst en het duistere lot dat hen te wachten staat...

3. The Conjuring

The Conjuring vertelt het verhaal van een familie die twee paranormale onderzoekers inschakelt om een duistere aanwezigheid in hun huis te verjagen. Al snel wordt duidelijk dat dit hun meest huiveringwekkende zaak ooit wordt... Ondertussen telt de Conjuring-reeks al drie films, maar de eerste blijft volgens ons toch de griezeligste!

4. Insidious 2: The Last Key

In de eerste Insidious huurt een familie de paranormale onderzoekster Elise in om hun door de duivel bezeten zoontje te redden. In Insidious 2: The Last Key wordt Elise opnieuw geconfronteerd met gruwelijke demonen, deze keer helaas binnen haar eigen familie...

5. The Haunting of Hill House

Geen film, wel een felgeprezen serie op Netflix die veel kijkers al de stuipen op het lijf jaagde. Vijf broers en zussen komen beetje bij beetje de waarheid te weten over hun moeder die volledig gek werd in hun spookhuis en er uiteindelijk ook stierf. En de flashbacks naar het verleden maken het allemaal nóg griezeliger...

6. The Cabin in the Woods

Een groepje vrienden brengt een weekendje door in een verlaten hutje in het bos. Maar - zoals dat met alle hutjes in het bos gaat - daar staat hen de ene gruwelijkheid na de andere te wachten...

7. The Ritual

Vier vrienden trekken door Zweden om hun overleden vriend te herdenken. Nadat een van hen z'n voet verstuikt, beslissen ze de korte weg te nemen. Maar die gaat door een duister bos waar hun grootste angsten werkelijkheid worden... Zullen ze ooit terugkeren?

8. A quiet place

Een familie van vier probeert in alle stilte te overleven en te ontsnappen aan gruwelijke, mysterieuze wezens die aangetrokken worden door het minste geluid. Makkelijker gezegd dan gedaan, zeker wanneer er een vijfde gezinslid op komst is...

9. Split

Drie meisjes worden ontvoerd door Kevin, een man met maar liefst 28 persoonlijkheden. Ze moeten proberen te ontsnappen voordat zijn nieuwste, gevaarlijkste en gruwelijkste persoonlijkheid het overneemt...

10. In the Tall Grass

In the Tall Grass is een verfilming van het gelijknamige boek van Stephen King. Een broer en zus horen tijdens een ritje door het platteland geschreeuw vanuit de velden en besluiten om een kijkje te nemen. En daar ontmoeten ze mensen die hetzelfde hebben gedaan, maar dan al een hele tijd geleden...