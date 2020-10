Met deze 10 podcasts vlieg jij door het academiejaar!

Leuk, luchtig én leerrijk. Van motiverende getuigenissen en sportactua tot hilarische weetjes en tips & tricks om het meeste uit je studentenleven te halen. Dit zijn 10 podcasts die je absoluut moet beluisteren - op school, tijdens het sporten, op de bus of gewoon in je luie zetel!

Podcast #1: Life Kit

Life Kit is een podcast iedereen die af en toe een beetje hulp nodig heeft met mens zijn. Slaappatronen, geld besparen, leerstrategieën, langeafstandsrelaties... Verschillende experten geven je het beste advies over talrijke uiteenlopende topics !

Podcast #2: Tribune

Een podcast voor de sportliefhebbers onder ons. De Tribune is een sportprogramma op Radio 1 dat je nu ook als podcast kan beluisteren. De presentator bespreekt telkens met twee gasten de belangrijkste sportactualiteit van de afgelopen week. Zo ben je helemaal up-to-date!

Podcast #3: GirlBoss Radio

Laat je vooral niet misleiden door de naam, want ook mannen kunnen veel van deze podcast opsteken. Op Girlboss Radio hoor je oprechte en inspirerende gesprekken met toonaangevende carrièrevrouwen . Ze gaan in op wat er nodig is om een succesvolle carrière op te bouwen of een bedrijf te laten groeien terwijl je de balans met je persoonlijke leven in evenwicht houdt. Wat je kan verwachten? Grappige, interessante, kwetsbare, maar vooral ook heel nuttige gesprekken. En heel wat tips voor toekomstige ondernemers !

Podcast #4: Nerdland

In deze geeky podcast praat gerenommeerd nerd Lieven Scheire je door de wetenschappelijke ontwikkelingen van de voorbije maand. Dat doet hij samen met wisselende co-presentatoren en - uiteraard - met de nodige dosis speculatie en humor.

Podcast #5: What Adults Don’t Tell You Before You Adult

Dit is een podcast die je als student moet beluisterd hebben. In elke aflevering praten twee studenten over talrijke topics die met het studentenleven en 'volwassen zijn' te maken hebben. Ze spreken uit eigen ervaring en helpen je met al de (grote of kleine) problemen waarmee je als student geconfronteerd wordt!

Podcast #6: Hardcore History

De afleveringen zijn vrij lang, maar meer dan de moeite waard als je een beetje geïnteresseerd bent in geschiedenis. Dan Carlin vertelt - op een luchtige manier - geweldig fascinerende verhalen over allerlei interessante periodes in de geschiedenis . Leuk om tussendoor naar te luisteren, en tegelijkertijd ook heel leerzaam!

Podcast #7: The Real Science of Sport

Nog een podcast over de bijzondere wereld van sport en alles wat ermee te maken heeft. Sportwetenschapper Professor Ross Rucker onderzoekt daarin samen met gepensioneerde sportjournalist David Epstein alle mogelijke sportmythes . Van atletiek tot voetbal en van rugby tot wielrennen. Hoe ziet het leven van een topsporter eruit? En wat doet dat met je lichaam? Het zijn maar een paar vragen waarop je in deze podcast een antwoord zal horen!

Podcast #8: How to do everything

De naam zegt genoeg. In deze podcast worden letterlijk al je vragen beantwoord. Van hoe je een date moet vinden tot hoe je water kan vinden in de woestijn. Want je weet maar nooit...

Podcast #9: The Intelligence

The Intelligence is een podcast van het wereldberoemde nieuwsmagazine The Economist. Je kan er dagelijks luisteren naar een overzicht van de belangrijkste nieuwsitems van de dag . Grote aanrader om 's ochtends naar te luisteren. Zo ben je meteen mee met wat er allemaal speelt in de wereld, zowel op politiek als op economisch, wetenschappelijk en technologisch gebied.

Podcast #10: No Such Thing As a Fish