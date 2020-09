10 tips die van jou een betere Marvel’s Avenger maken!

Marvel's Avengers? Dat zijn legendarische superhelden, ambitieuze missies en verrassend diepe verhaallijnen. Voeg daar nog een serieuze lading vijanden, gear-, upgrade- en andere opties aan toe, en je zou haast overweldigd geraken. En daarom: 10 tips die van jou een (nog?) betere Marvel's Avenger maken!

1. Reassemble

Je allereerste keer Marvel’s Avengers? Kies dan voor de single player Reassemble campagne en niet voor de verhaalgedreven Avengers Initiative multiplayermissies. Je krijgt niet enkel een gevoel voor de wereld en de rol van je personages erin, maar je wil het verhaal liever niet spoilen of het tempo eruithalen door onderweg in die Avengers Initiative ‘af te dwalen’. Wij gingen door de Reassemble in iets meer dan twaalf uur. En als je dan toch wilt afdwalen, neem dan een voorbeeld aan de volgende tip.

2. HARM en Iconic Missions? Doen!

Tijdens Reassemble ontgrendel je allerlei nieuwe personages. Zodra je toegang hebt tot de War Table, ga je naar de Hellicarier om er de HARM Training missie te doen en er vertrouwd te geraken met de held(in) in kwestie. Ook de Iconic Missions zijn een dikke aanrader, al is het maar gewoon omdat ze elk karakter zeldzame en krachtige gear opleveren. En je spaart er - later in de Avengers Initiative - grinden mee uit!

Marvel's Avengers © Square Enix

3. Investeer slim

Elke held heeft twee running of sprinting attacks. We raden je aan om zo snel mogelijk in een van beide te investeren, want dat geeft je in bijna elk gevechtsscenario de kans om als eerste de klappen uit te delen. En elk voordeel telt, toch? Oh ja, en lock-on op de vijand die je te grazen wil nemen door op RS of R3 te drukken. De game vertelt je dat veel later dan nodig. Andere investeringen die je ook beter vroeg genoeg doet: alles in de primary categorie voor je aan de rest van de – toegegeven, heel aantrekkelijke – andere skills begint.

4. Ken je prioriteiten

Bij veel missies krijg je een bepaald doel (bv. een vijand neerhalen, een server vernielen… ) terwijl er om je heen een veldslag woedt. In de meeste gevallen volstaat het om je op dat doel te focussen terwijl je de rest aan je computergestuurde medestrijders overlaat. Die doen wat ze moeten doen en doen dat ook helemaal niet slecht. Toch zijn ze behoorlijk waardeloos tegen een vijand met een schild, dus daar steek je beter af en toe een handje, een kogel of een hamer toe!

5. Wie eerst?

Een groot gevecht in Marvel’s Avengers is als een ontbijtbuffet in een 5-sterrenhotel. Wie of wat neem je eerst? Doe jezelf een plezier en schakel eerst geschutstorens, teleporters en andere vliegende vijanden uit. Die laatste twee haal je best uit de lucht met een stun aanval, zeker als je op dat moment geen held bestuurt die kan vliegen.

6. Stun

Over een stun aanval gesproken: doe dat zo vaak mogelijk. Het is iets moeilijker met Hulk en Kamala dan met Iron Man of Black Widow, maar je krijgt er in elk geval de kans op een Takedown door. En dat noemen ze niet voor niets een finisher move. Onderweg speel je trouwens ook meer opties vrij om je stun kracht te vergroten!

7. Een held voor elke situatie

Als een missie taaier blijkt te zijn dan verwacht, maar je wilt de moeilijkheidsgraad liever niet omlaag schroeven, probeer het dan eens met een andere held. Black Widow, bijvoorbeeld, doet het beter in situaties waar je weinig bewegingsruimte hebt. Gebruik elk personage ook op de juiste manier. Kies dus niet voor een snoeiharde maar slome aanval als de vijand net de voorkeur geeft aan snelheid, want dan ben je gegarandeerd de pineut!

Marvel Avengers © Red Bull

8. Dodge & parry

Superheld of niet. Een dodelijke frisbee of niet. Captain America’s schild vangt heel wat schade voor hem op. Maar ook al heb je een machtig personage onder controle, toch moet je leren wanneer je moet ontwijken (dodge) als je wilt overleven. Of als je daar geen plaats voor hebt, om af te weren (parry). Kan je de dodge heel precies timen? Dan word je beloond met een korte slow motion. Afweren doe je - met een al even juiste timing - vlak voor een vuist, slagwapen of raket je virtuele lijf raakt.

9. Gear, gear en nog eens gear

Smijt niet zomaar een stuk gear weg, maar upgrade het door je resources te gebruiken voor een Power Boost. Wat je niet nodig hebt, ontmantel je gewoon en dat levert je dan weer resources op. Geen zin om lang te puzzelen? Schakel dan de Auto-Equip in. De game zorgt er dan volledig automatisch voor dat je personage uitgerust is met de best mogelijke items. Kan je de hand leggen op Rare, Epic of Legendary gear, dan krijg je er nog een perk bij! En met de Power Boost kan je er daar meer van ontgrendelen.

10. Verzamel de covers