Welk type student ben jij?

Van de brosser tot de hoogbegaafde en van de levensgenieter tot de stresskip. Welke student ben jij?

1. De eeuwige student

Je studeert zó graag dat je makkelijk een zestal jaar doet over een studierichting die eigenlijk maar drie jaar in beslag zou nemen. Maar hé, you'll get there!

2. De carrièremaker

Zeg vooral geen strever tegen een harde werker als jij die er alles aan doet om later carrière te maken. Ijverig, gedisciplineerd en toekomstgericht zijn drie woorden die jou mooi samenvatten!

3. De levensgenieter

Studeren? Daar heb je nog alle tijd voor! Jij vindt het vooral belangrijk om volop van het leven te genieten, en terecht. Favoriete woord: YOLO! Helaas gaat dat soms (maar zeker niet altijd) ten koste van je studies...

4. De gamer

Als er een Master in 'Gaming' zou bestaan, dan had jij je diploma al op je vijftiende gehaald. Jij gebruikt je pc niet om online lessen te volgen of taken te maken, maar wel om te gamen.

5. De uitsteller

Deadlines halen is allesbehalve je sterkste punt en je herhaalt het zinnetje "ik doe het morgen wel" zodanig veel dat je op den duur vergeet wat je al dagenlang probeerde te doen. Herkenbaar? Dan ben jij een die hard uitsteller!

6. De laatkomer

Je vindt het helemaal niet erg om een deel van de les te missen en neemt er de geïrriteerde blikken van de prof en medestudenten graag bij. Soms kan je de schuld op het openbaar vervoer schuiven, maar - geeft toe - meestal geraak je gewoon heel moeilijk uit bed...

7. De sportfreak

Ben jij die ene student die zelfs na een lange les nog de moed vindt om te gaan sporten? Respect!

8. De hoogbegaafde

Jij bent de gelukzak die helemaal geen moeite hoeft te doen om alle deadlines te halen en ook voor alles te slagen. En daar kunnen andere studenten alleen maar jaloers op zijn!

9. De brosser

Waarom zou je naar de les gaan als je ook gewoon thuis kan Netflixen - euh, studeren? En daar kunnen we je geen ongelijk in geven!

10. De stresskip

De makkelijkste deadline geeft je al meteen een hele hoop stress. En vaak onterecht, want achteraf blijk jij meestal de persoon te zijn die voor alles slaagt. Heeft iemand nog een plastic zakje?

11. De slijmbal

Jij zou echt alles doen om bij de prof op een goed blaadje te staan. En vaak slaag je daar ook in. Heb jij de drang om op elke vraag te antwoorden? Het bord af te vegen? Of je prof te verrassen met random cadeautjes? Dan weet je genoeg...

12. De free rider

Ook wel 'de profiteur' of 'de student die je liever niet in je team hebt' genoemd. Jij laat het liefst anderen het werk doen. "Ik heb nog geen tijd gehad", "Ik denk dat jij dat beter kan" en/of "Is het goed als ik de powerpointpresentatie maak?" zijn een paar van jouw favoriete uitspraken.

13. De ambiancemaker

Jij bent de student die van elke les een feestje maakt en die iedereen wel graag in z'n team heeft - als er tenminste ook nog wat gewerkt wordt, natuurlijk...

14. De loner

Jij bent de student die altijd in zijn of haar eentje zit en weinig nood heeft aan contact met de rest van de groep. Niet te verwarren met de brosser, trouwens, hoewel die vaak ook alleen blijft als hij of zij dan toch eens naar de les komt.

15. De ik-wil-hier-echt-niet-zijn-student