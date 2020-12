7 gouden tips voor wie 5 km (of meer) wil hardlopen

"Mijn eerste 5 km zal dateren van toen ik een jaar of 10 was. Ik speelde toen voetbal, tennis, ik zwom veel en ik had toen al een behoorlijk competitieve geest. Nog steeds, trouwens. Tijdens een sportvakantie in Club La Santa op het eiland Lanzarote heb ik toen deelgenomen aan een aquathlon, 400 meter zwemmen en 5 kilometer lopen. Vooral de vermoeidheid in de benen tijdens de laatste 100 meter kan ik me nog heel levendig herinneren (lacht). Tot op de dag van vandaag is dat trouwens nog steeds m'n favoriete vakantiebestemming."