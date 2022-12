Dit zijn de lyrics van Ramzi's Red Bull 64 Bars!

niet in de club want heb niets te vieren

ik weet ze zien me, veel liever in de goot, maar ik kan alleen winnen f*** vrienden

laat me niet wachten, me guap wil ik pronto

life is good je kan enkel je best doen

