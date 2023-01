Dit zijn de lyrics van de Red Bull 64 Bars van San Andreas!

"Mijn sound is distinctive en makkelijk herkenbaar, waardoor ik moeilijk te vergelijken ben met andere artiesten. De manier waarop ik Vlaams gebruik in autotune is iets wat je in de Belgische scene tot nu toe nog niet hebt gehoord. Ik blijf versatile met mijn sound en probeer graag nieuwe dingen uit. Op die manier blijf ik mezelf uitdagen en ben ik niet snel bored. Producers als LZIFT, Linguini en Chuki Beats hebben mijn sound bovendien gemaakt tot wat die vandaag is."

