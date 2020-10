7 tips voor een productieve dag thuiswerken!

Thuiswerken en online lessen volgen mag dan wel heel comfortabel en makkelijk klinken, toch is het voor velen net een grote uitdaging. Overal afleiding, overwerken om je verloren tijd in te halen - of gewoon omdat je geen tijdsbesef meer hebt - en een gevoel van eenzaamheid... Het zorgt er allemaal voor dat we moeilijker in de work flow komen - en vooral blijven. Een beetje hulp is dus meer dan welkom. En daarom: 7 tips die je helpen om de hele dag door productief te blijven!

1. Sta vroeg op en chill

Hoe comfortabel je bed ook is, probeer niet veel langer te slapen nu je niet naar school of kantoor hoeft te gaan. Sta minstens 10 minuten voor je begint te werken of studeren op en gun jezelf wat tijd om tot rust te komen, bijvoorbeeld door te mediteren. Want wakker worden met het helse geluid van je alarm om daarna in alle haast achter je bureau te kruipen, zal je productiviteit alleen maar verlagen.

Start je dag met meditatie © Colin Kerrigan / Red Bull Content Pool

2. Draag iets wat je thuis nooit zou dragen

Een joggingbroek en een t-shirt: de ideale outfit voor thuis. Toch trek je beter wat minder casual kleren aan als je productief wil zijn. Je outfit speelt namelijk onbewust een grote rol in hoe de rest van je dag eruit zal zien. Zo zal je sneller vooruitgaan en sneller in de flow geraken als je kleren draagt die je normaal op school of op kantoor zou dragen.

3. Voorzie een vaste werkplek

Papieren verspreid over de hele tafel en een rommelig bed om in te studeren of werken, zullen je niet vooruithelpen. Zorg dus dat je ook thuis een vaste, georganiseerde werk- of studeerplek hebt. Je zal zien dat je zo minder snel afgeleid bent en productiever wordt.

Voorzie een vaste werkplek © Stijn de Winter / Red Bull Content Pool

4. Belangrijke taken krijgen voorrang

's Ochtends is je geest ontspannen en is er nog niet al te veel werkdruk. Dit is het beste moment om je creativiteit te gebruiken en je grote taken af te werken. Op die manier zal je voor de rest van de dag door je takenlijst vliegen - zeker als je daar nog een ijskoude Red Bull aan toevoegt!

5. Sla nooit je lunch over

We kennen allemaal het gevoel van een middagdipje na de pauze waarbij je productiviteit op een heel laag pitje komt te staan. Daarbij speelt je lunch een belangrijke rol. Kies 's middags best voor een lichte, gezonde maaltijd om je energielevel omhoog te krikken voor de rest van de dag. En gun jezelf ook voldoende pauze om je batterijen weer op te laden!

Vergeet je lunchpauze niet © Mohamed Ahsan

6. Check regelmatig je mailbox

Coördinatie en communicatie met je collega's, proffen, medestudenten... zijn waarschijnlijk de twee belangrijkste factoren bij thuiswerk. Check dus regelmatig je mailbox zodat je van alles op de hoogte bent en gemotiveerd blijft. Maar blijf natuurlijk ook niet de hele dag op die refresh knop drukken...

7. Maak een planning voor de volgende dag

Een goed schema kan je voor de volgende dag een hoop moeite en stress besparen. En denk eraan: vroeg opstaan, eerst belangrijke taken afwerken en voldoende tijd maken voor pauzes is uiterst belangrijk voor een productieve dag!

You've got this!