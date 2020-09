Met deze 9 tips word jij een pro in Tony Hawk’s Pro Skater 1+2!

Met deze 9 tips worden de remasters van de eerste twee Tony Hawk's games net iets minder meedogenloos!

Zin in nóg meer Tony Hawk? Check dan zeker de nieuwe aflevering van Red Bull Cheat Code ! Daarin leert Syroop onze eigen Pro Skater Lore Bruggeman virtueel skaten - en vice versa!

1. Assists? Ja, maar niet allemaal en ook niet voor altijd.

De originele Tony Hawk’s games waren vrij meedogenloos - misschien zelfs té voor de nieuwkomer… En dat is bij de remakes niet anders. Begin dus gerust met een paar van de assist-opties aangevinkt, maar doe jezelf een plezier en hou het op Perfect Rail Balance, Perfect Manual Balance en Perfect Lip Balance. Vergeet Always Special en No Bail. En wacht vooral niet te lang om de andere assists een voor een uit te schakelen.

2. Scout it out

Voor je aan de challenges begint, is het geen slecht idee om een nieuw level eerst in Free Skate te verkennen. Zo leer je - zonder stress of prestatiedruk - hoe je het meeste haalt uit je run, wat de beste routes tussen verzamelobjecten zijn (want de kortste of meest voor de hand liggende is niet noodzakelijk de snelste), waar langere combo’s makkelijker aan elkaar te rijgen zijn enzovoort.

الرصيد المضاعف أفضل وسيلة لتنفيذ مجموعة لقطات ناجحة © Neversoft

3. Kies een favoriet

Je ontgrendelt meer moves en stats als je het bij één of twee skaters houdt die je goed liggen. Tony Hawk en Bob Burnquist zijn bijvoorbeeld Vert skaters die meer hoogte halen terwijl Lecticia Bufoni en Tyshawn Jones street skaters - en dus sneller - zijn. Lizzie Armanto is dan weer een skater die het beste van beide stijlen combineert.

4. Ken je multipliers

Hoe langer je je combo rekt, hoe sneller je score aantikt. De truc is om het evenwicht te vinden tussen op (zo) veilig (mogelijk) spelen en zoveel mogelijk variëren. Want dezelfde trick herhalen, verlaagt de multiplier. Als je weet dat één rotatie tijdens een move je een halve multiplier oplevert, reken dan zelf maar uit hoeveel je met een 720 incasseert als je er nog een spin aan toevoegt.

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 © Activision

5. Omarm de wall plant

Met deze relatief makkelijke move val je op het einde van een combo van je board en kan je die combo tegelijkertijd ook draaiende houden. In de eerste game is de gigantische muur achteraan het Chicagolevel ideaal om flip tricks op te doen, vlak voor het einde met een wall plant van richting te veranderen en je combo voort te zetten.

6. Manuals en Reverts

Nog zo'n goede manier om je combo’s te verlengen, vooral wanneer je net een vert ramp afgeraasd bent. Zodra je terug op de begane grond bent, verander je je stand met de linker of rechter trigger voor een revert die je combo aan de gang houdt. Die kan je dan weer aan een manual linken met achtereenvolgende tikjes omhoog of omlaag op de D-Pad of rechterstick. Kom je uit een grind, doe dan een manual. Kom je van een ramp, doe dan een revert, gevolgd door een manual en een flip trick.

7. Paniekgrinden

Hang je ergens in een ongemakkelijke positie in de lucht of weet je niet goed hoe je een combo moet verderzetten? Gebruik dan de knop die je gebruikt voor lip tricks, grind en wallrides. Op de PlayStation controller is dat de driehoeksknop. Hou die in dergelijke situaties ingedrukt en de kans (geen garantie) bestaat dat je er een grind of wallride uit puurt!

Revisit the classics with Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 © Neversoft

8. Red jezelf met R2

Wanneer je op de grond of een plat oppervlak dreigt te knallen, zonder je board onder je, dan kan je daar - met een beetje geluk - nog een geslaagde landing uit halen met de R2-stick. Oké, die truc gaat inderdaad tegen alle natuurwetten in, maar zoals menig moeder zou zeggen: "Het is toch maar een spelletje!"

9. Specials voor snelle punten