Max Verstappen is wereldkampioen F1!

. Een titel die heel goed en allerbest van elkaar onderscheidt. En vanaf nu een titel die ook standaard voor de naam van Max Verstappen komt te staan. De ster van Red Bull Racing Honda was na een ongelooflijk seizoen ook de snelste in Abu Dhabi en schreef geschiedenis met zijn eerste wereldtitel.

Ik ben blijven vechten, de hele race lang. En dan die kans in de laatste ronde. Het is ongelooflijk. Deze jongens, mijn team, Honda... Ze verdienen het! Ik hou zoveel van ze. Dit jaar was ongelooflijk!

Verstappen won in de allerlaatste ronde van Lewis Hamilton na een overtake in Turn 5 nadat een crash van Nichalos Latifi het hele wedstrijdveld weer had samengebracht achter de safety car. Daarna snelde hij weg van al de rest naar de finish. Wat een race!

