Charlotte de Witte: "De essentie van techno is nog steeds underground."

België en techno, een echt liefdesverhaal. Maar nog veel meer dan dat. Onze docu Age Of Techno getuigt over de veerkracht, diversiteit en kracht van onze Belgische techno scene. Met tal van key players die daar maar wat graag over vertellen: Charlotte de Witte, Phara, Emily Jeanne, Marco Bailey, Kr!z, Sara Dziri, Milo Spijkers, Border One, Crevette Records en N.E.W.S. Records, maar ook de drijvende krachten achter Kompass , Fuse , Ampere , Rave Rebels , C12 , VOLTAGE en Hangar.

Een antwoord vinden op de vraag waarom techno zo'n grote aantrekkingskracht blijft houden, is niet eenvoudig. "Techno is donker, repetitief en melancholisch", zegt Charlotte de Witte . Maar techno staat ook gelijk aan "loslaten en een andere wereld binnengaan", volgens Fuse en VOLTAGE Festival -promotor Steven Van Belle . Marco Bailey vatte de belangrijkste aantrekkingskracht van techno mooi samen in slechts één woord: "energie!"

Charlotte de Witte © Jeroen De Wilde

Met zo'n essentiële rol in de geschiedenis van het genre, hoeft het je niet te verbazen dat de Belgische techno scene actiever is dan ooit. "Techno zit in ons Belgische DNA", zegt Stefaan Vandenberghe van N.E.W.S. Records. En dat verklaart het enthousiasme op onze dansvloeren in de hele clubscene. Hoewel steden als Londen of Berlijn in veel opzichten nog op ons voorlopen, "zijn er niet veel plaatsen in de wereld waar de clubscene beter is", zegt C12 -promotor Tom Brus . En het ziet ernaar uit dat het aanbod van techno-evenementen in ons land met de dag groeit. "Of je nu op zoek bent naar een gezellig feestje of een grote rave, voor elk type fan is er wel iets te vinden, elk weekend", voegt Phara toe.

Die opleving is toe te schrijven aan verschillende recente ontwikkelingen, waarvan de belangrijkste de democratisering van de muziekproductie is in combinatie met - heel eenvoudig - het internet. "Vroeger was het vinden en kopen van je muziek een zeer arbeidsintensieve bezigheid", legt veteraan Marco Bailey uit. Maar tegenwoordig "kun je elke track ID hier en nu vinden", voegt Michiel Claus van Crevette Records toe. Studioapparatuur is in de loop der jaren ook veel betaalbaarder geworden, met als gevolg dat een nieuwe generatie jonge producers het genre naar nieuwe oorden brengt.

Een van de grootste zorgen binnen de techno scene is de vermeende over-commercialisering van het genre. Werkt techno echt op grote festivalpodia (zoals steeds meer het geval is), of moet het alleen in donkere undergroundraves worden beleefd? "Wat is underground eigenlijk?" vraagt Milo Spijkers zich af. "De dunne lijn tussen mainstream en underground is wazig geworden". "In de kern is het nog steeds heel veel undergroundmuziek", zegt Olivier Ramoudt van Rave Rebels. "Maar wat is er mis mee om de muziek naar de massa te brengen?" "Nu de poort is opengezet, is het zaak dat nieuwe fans wat dieper graven dan alleen de festivalanthems", legt Joachim Marynen van Ampere uit.

De dunne lijn tussen mainstream en underground is wazig geworden. Milo Spijkers

Toch is er nog heel wat werk aan de winkel, helaas. "Vrouwen zijn nog altijd sterk ondervertegenwoordigd in de Belgische techno scene", legt Emily Jeanne uit. "De belangrijkste technoartiesten in ons land zijn vrouwelijk", vult dj-promotor Sara Dziri aan. "Dat geeft de indruk dat we een zeer inclusieve scene hebben, maar je hoeft alleen maar te kijken naar het aantal vrouwen op line-ups van evenementen om te zien dat we nog een lange weg te gaan hebben."

Olivier Ramoudt en Jens Grieten © Jeroen De Wilde

De conclusie is wel dat er veel is om optimistisch over te zijn. We zijn per slot van rekening een klein land met honderden clubs, evenementen en festivals die zich op techno toeleggen. "De huidige generatie promotors is uiterst coöperatief en verwelkomt nieuwe spelers", zegt Jens Grieten van Kompass. "Belgische ravers hebben elk weekend keuze genoeg", besluit Steven Van Belle . "Al die concurrentie zal alleen maar leiden tot een gezondere scene". Als er dus één boodschap is die we uit deze video kunnen halen, dan is het wel dat er nog nooit een beter moment is geweest om technofan te zijn in België. We hopen jullie vanaf dit weekend te zien op de dansvloeren van onze geliefde rave tempels. We hebben tenslotte een erfenis te beschermen!