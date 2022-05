1000 brommers trotseren legendarische hellingen van de Vlaamse Ardennen

Maar liefst 1000 dappere deelnemers verzamelden in Oudenaarde voor de vierde editie van Red Bull All The Way! Op hun brommers van 50cc - en daar zaten prachtige oldtimers en andere pareltjes tussen - zoefden ze als volleerde flandriens over een uitdagend parcours van 120 kilometer lang. Dwars door de wondermooie Vlaamse Ardennen en Pays des Collines, over legendarische hellingen en langs vier fikse uitdagingen op de Muur van Geraardsbergen, Ghoy, Kluisbergen én de Koppenberg. Ook onze atleten Felix Denayer, Tom de Dorlodot en Maxime Richard stonden op de startlijst. Of ze het einde haalden?

Maar liefst 1000 dappere deelnemers verzamelden in Oudenaarde voor de vierde editie van Red Bull All The Way! Op hun brommers van 50cc - en daar zaten prachtige oldtimers en andere pareltjes tussen - zoefden ze als volleerde flandriens over een uitdagend parcours van 120 kilometer lang. Dwars door de wondermooie Vlaamse Ardennen en Pays des Collines, over legendarische hellingen en langs vier fikse uitdagingen op de Muur van Geraardsbergen, Ghoy, Kluisbergen én de Koppenberg. Ook onze atleten Felix Denayer, Tom de Dorlodot en Maxime Richard stonden op de startlijst. Of ze het einde haalden?

Maar liefst 1000 dappere deelnemers verzamelden in Oudenaarde voor de vierde editie van Red Bull All The Way! Op hun brommers van 50cc - en daar zaten prachtige oldtimers en andere pareltjes tussen - zoefden ze als volleerde flandriens over een uitdagend parcours van 120 kilometer lang. Dwars door de wondermooie Vlaamse Ardennen en Pays des Collines, over legendarische hellingen en langs vier fikse uitdagingen op de Muur van Geraardsbergen, Ghoy, Kluisbergen én de Koppenberg. Ook onze atleten Felix Denayer, Tom de Dorlodot en Maxime Richard stonden op de startlijst. Of ze het einde haalden?