Alles wat je moet weten over Red Bull Paper Wings!

Wie kan een zelfgemaakt papieren vliegtuigje het langst door de lucht laten zweven? En wie heeft de vouwskills om de langste afstand af te leggen? Dat is waar het bij Red Bull Paper Wings om draait! Het officiële wereldkampioenschap papieren vliegtuigjes komt dit jaar opnieuw naar België, met vier 'Qualiflyers' in twee disciplines (Longest Distance en Longest Airtime) en een nationale finale later dit jaar. De inzet? Een plek in de wereldfinale in de iconische Hangar-7 in Oostenrijk én een unieke flying experience met de beroemde Flying Bulls!

Een gooi doen naar een plek in de Belgische finale kan tijdens een van de vier Qualiflyers in Brussel (21/3), Antwerpen (23/3), Gent (30/3) of Leuven (29/3). Inschrijven kan op de website www.redbullpaperwings.com . En alles wat je moet weten over de competitie lees je ook hieronder!

Een simpel concept

Net als bij papieren vliegtuigspelletjes die op scholen over de hele wereld worden gespeeld, zijn er bij Red Bull Paper Wings geen speciale aerodynamische materialen, lijm of vlieghulpmiddelen. Nee, je beschikt enkel over een standaard vel A4-papier (297x210mm) met een gewicht van niet meer dan 100 gram. Geen lijm, nietjes of tape dus. Het is echt een kwestie van jouw ontwerptalenten te combineren met je vliegvaardigheid.

Twee disciplines

Het concept van Red Bull Paper Wings is simpel. Je vouwt een vliegtuigje met een vel A4-papier en kan daarmee per Qualiflyer deelnemen in twee disciplines: Longest Distance en Longest Airtime . De deelnemers die hun vliegtuigjes het verst gooien en diegenen die hun vliegtuigje het langst in de lucht laten zweven, stoten door naar de nationale finale.

Op TikTok kunnen fans van papieren vliegtuigjes ook deelnemen aan de derde categorie van Red Bull Paper Wings: de Aerobatics Challenge . Op een zo creatief mogelijke manier je papieren vliegtuigje in de lucht gooien, is de boodschap. Deelnemen kan door je filmpje te uploaden op TikTok met de tag @redbull en de hashtags #redbullpaperwings en #belgium. Meer info vind je hier .

Red Bull Paper Wings 2022 Qualiflyer Louvain-la-Neuve © KREW

Vier nationale Qualifiers

Wie een plekje in de Belgische finale van Red Bull Paper Wings wil veroveren, kan deelnemen aan een van de vier Qualiflyers :

Maandag 21 maart 2022 : Brussel (Sporthal VUB Etterbeek, vanaf 14u)

Woensdag 23 maart 2022 : Antwerpen (UA Sporthal Stadscampus, vanaf 14u)

Dinsdag 29 maart 2022 : Leuven (Gymnasium, vanaf 14u)

Woensdag 30 maart 2022 : Gent (Kunstencentrum Vooruit, vanaf 12u30)

Nationale finale en wereldfinale

De Top 3 winnaars van de vier Qualiflyers gaan naar de nationale finale later dit jaar. De piloten die er de overwinning pakken in de discipline Longest Distance en Longest Airtime verdienen een ticket naar de wereldfinale in de Oostenrijkse Hangar-7 . Daar nemen ze het op tegen deelnemers van alle uithoeken van de wereld in de strijd om de wereldtitel en een spectaculaire hoofdprijs: een unieke vliegervaring met de beroemde Flying Bulls.

De huidige records

De records van Red Bull Paper Wings zijn best indrukwekkend! Om de resultaten van de vorige wereldfinale in 2019 van de tabellen te spelen moet je deze gasten kloppen: Cameron Clark (AUS) won in de categorie Langste Airtime met 13.33s terwijl Jake Hardy (USA) de categorie Langste Afstand won met 56.61m . Telkens vanuit stilstand, met beide voeten achter een op de grond geschilderde lijn. Doe jij beter?

Als je niet kunt wachten om deel te nemen aan Red Bull Paper Wings, pak dan wat papier en ga vouwen! Je vindt alle details op de website van het evenement .