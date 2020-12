Dit is alles wat je moet weten over Cyberpunk 2077!

Na lang wachten, is het eindelijk zover: Cyberpunk 2077 is er! Een unieke, ambitieuze en soms ook behoorlijk overweldigende game. Wij speelden hem al een keer uit en vertellen je hieronder alles wat je moet weten voor je er zelf aan begint , van onze eigen ongezouten mening tot een paar handige tips & tricks!

Zet je breedband open…

… want hoewel we geen enkele keer tegen een missie- of gamebrekende bug aanliepen (tegen alle geruchten in), vraagt het spel na installatie wel al meteen om een loeier van een patch te downloaden. Die lost niet alle visuele glitches op, maar er is geen reden om je pret erdoor te laten bederven.

Dieselpunk?

Nee, dat is een ander genre. Maar de game - of beter gezegd de verhaallijn - komt wel wat traag op gang. Cyberpunk 2077 gooit je namelijk al vanaf het begin in het diepe. Met cryptische genre-terminologie. Met mensen die je bellen, kleine taken geven of je mailbox vullen. Met advertenties en nieuwsberichten die om je aandacht schreeuwen. Ga niet overal op in, maar laat het gewoon op je afkomen. Doe je ding en probeer niet alles onmiddellijk te doorgronden. Je groeit vanzelf in deze bijzonder aparte spelwereld. En sneller dan je denkt, bepaal jij het tempo!

Cyberpunk 2077 © Cyberpunk 2077

Zwakke tutorial

Ergens in de eerste uren van de game krijg je een tutorial in een virtuele omgeving voorgeschoteld. Die maakt je wegwijs in stealth, hacking en het (on)gewapende gevecht. Uit een zelfgekozen en continue bij te sturen combinatie van deze elementen zal je uiteindelijk een eigen speelstijl creëren. De tutorial is (helaas) wel heel basic, steriel en bijna teleurstellend… Maar dat neemt niets weg van het plezier waarmee je later die kennis in de ‘echte’ wereld in de praktijk brengt.

Rollenspel met hoofdletter R

Cyberpunk 2077 is een actie-rollenspel en neemt die tweede helft van de samenstelling heel serieus. Concreet betekent dit, dat niet enkel je acties op de beleving doorwegen, maar ook wat je zegt, tegen wie en hoe je relaties met andere personages zijn. Wie in games liever alle dialoog en tekst skipt, laat Cyberpunk 2077 best links liggen. Hoewel de kans groot is dat deze spelers voor Cyberpunk 2077 een uitzondering zullen maken... Je persoonlijke keuzes kunnen in deze game voorspelbare of verrassende, kleine of heel grote gevolgen hebben op korte en op lange termijn. Ze wegen door op je vaardigheden, je tactische opties, het verhaal, je plaats in de wereld, kortom op de hele Cyberpunk 2077-ervaring.

Ga zijmissies aan

De races, het illegale vechtcircuit of de schietwedstrijden mag je gewoon negeren - tenzij dat je ding is, natuurlijk. We raden je wel aan om zoveel mogelijk zijmissies te doen die gelinkt zijn aan het verhaal. Dit kan je afleiden uit de personages die in de briefing vermeld staan. De zijmissies zijn namelijk stuk voor stuk de moeite waard en zoveel meer dan bezigheidstherapie waarmee je de spelduur verlengt of de spelwereld van wat extra textuur voorziet. De game vertelt je zelf wanneer je de laatste rechte lijn ingaat.

Politie in Cyberpunk 2077 © CD Projekt Red

Hoe lang is een Cyberpunk?

Wie enkel of vooral op de rode draad van de centrale verhaallijn focust, kan de game in 30 uur uitspelen. Maar dat raden we eigenlijk af, tenzij je onmiddellijk voor een tweede doorloop gaat. Je wil immers je lichaam met meer dan een handvol implantaten pimpen. En je wil meer skills vrijspelen om je spelstijl écht perfect te krijgen en uit te diepen, toch?

Er is altijd meer dan één oplossing

Welke speelstijl je ook kiest en hoe je jouw personage daarvoor ook hebt uitgebouwd, er zijn meestal twee en nog vaker zelfs drie of vier verschillende manieren om een uitdaging aan te pakken. Neem je tijd, kijk rond en verken de boel. De game geeft elke build de mogelijkheid om voordelen uit de wereld te puren die je het leven in Cyberpunk 2077 heel wat makkelijker kunnen maken.

Leer het upgradesysteem

Skills kan je enkel upgraden door ze te gebruiken. Weet wel dat je bijvoorbeeld je hacking skills niet tot level 6 kan opschroeven als het attribuut waar die onder zitten, in dit geval ‘Intelligence’, maar op level 5 staat. Het character scherm geeft je een duidelijk overzicht van de eventuele bottlenecks waaraan je moet werken.

Cyberpunk 2077 © CD Projekt RED

Een kogel is een kogel

Hoewel Cyberpunk 2077 een first person game is en de shootermechanics perfect werken, is het niet echt nodig om veel te investeren in vaardigheden en skills die dit ondersteunen. Want zelfs als je dit niet doet, kan je nog altijd perfect je mannetje staan met een van de vele schiettuigen in je hand. En da's meer dan goed genoeg wanneer je cyberninja-aanpak de mist ingaat. Cyberpunk 2077 puur als een shooter spelen, zou zonde zijn.

En Keany Reeves?