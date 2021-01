20 minuten tijdrit met maximale inspanning. Zoek een rustige lus of een heen-en-weertraject dat relatief vlak is. Idealiter heb je een manier om het geleverde vermogen vast te leggen. Indien niet, gebruik dan een hartslagmeter om op zijn minst de maximale en gemiddelde hartslag voor de test vast te leggen. Tempo is belangrijk, want 20 minuten is langer dan je denkt, dus start rustig en bouw op . Je doel is om doorheen de hele inspanning het maximale wattage aan te houden .