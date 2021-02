Mondo Duplantis: Behind the jump

Slechts 21 jaar is hij, en nu al mag Armand 'Mondo' Duplantis zich met een sprong van 6,18 meter hoog wereldrecordhouder noemen voor zowel indoor als outdoor polsstokspringen . De Zweedse atleet startte ook het nieuwe jaar in stijl en slaagde er onlangs nog in om over een 6,03 meter hoge lat te springen tijdens de Elite Tour 2021 in Rouen. Doet hij dit weekend beter tijdens de IFAM Indoor in Gent?