6 dingen die je nog niet wist over hockeyer Arthur Van Doren

Arthur Van Doren werd al meerdere keren uitgeroepen tot beste hockeyspeler ter wereld. Momenteel is hij zich volop aan het voorbereiden op de start van het nieuwe seizoen. En om ook jou ervoor klaar te stomen, gunde Arthur ons een blik achter de schermen.

Hier is wat je nog niet wist over onze gouden hockeyer!

Ik kreeg mijn eerste hockeystick toen ik 5 was

"Eigenlijk ben ik altijd aangetrokken geweest tot veel verschillende sporten. Maar toen ik 5 werd, kreeg ik mijn eerste kleine hockeystick van mijn nonkel. Niet veel later heb ik me dan aangesloten bij een hockeyclub, en de rest is geschiedenis (lacht). Na al die jaren speel ik nog steeds met een even grote glimlach!"

Als ik geen hockeyspeler was geworden, dan had ik sowieso een andere sportcarrière nagestreefd

"Als ik niet groot geworden was in hockey, was het wel een andere sport geweest. Zoals ik al zei: ik ben altijd fel aangetrokken geweest tot sport. Dus als er voor mij geen carrière als hockeyspeler was weggelegd, dan denk ik dat ik gewoon succes in een andere sport had nagestreefd."

Arthur Van Doren © Wilhelm Westergren/Red Bull Content Pool

Ik ben gewend aan een fast-paced leven en hoop dat ik die rush nooit verlies

"Ik ben intussen echt gewend geraakt aan een leven vol adrenaline en heel veel nieuwe doelen in mijn sportcarrière. En ik ben wel echt bang om die rush later te verliezen. Ik zie het dus als de perfecte uitdaging om ook na mijn carrière iets moois uit te bouwen waarbij die adrenaline een belangrijke rol blijft spelen."

Ik kijk enorm op naar Roger Federer

"Als ik één atleet moet noemen waarnaar ik opkijk, dan is het tennislegende Roger Federer. Op het veld straalt hij altijd flair, sereniteit en rust uit. Tegelijkertijd heeft hij ook een enorme winnaarsmentaliteit. Een held."

De titels die Felix en ik samen hebben binnengehaald, hebben onze relatie versterkt

Arthur Van Doren en Felix Denayer © Wilhelm Westergren

"Ik heb altijd al een hele goede band gehad met Felix. We kennen elkaar al jaren. Als klein mannetje reed ik elke dag met hem mee naar de training. Ik had toen nog geen rijbewijs, dus ik geraakte zelf nog niet ver (lacht). Daardoor is onze band beginnen groeien. En die is uiteindelijk nog sterker geworden toen we allebei bij KHC Dragons en in het Belgisch nationaal team speelden. De titels die we hebben binnengehaald, hebben daar alleen maar aan bijgedragen."

Olympisch goud, dat was altijd mijn grote droom

Waar ik tot nu toe het meest trots op ben? Die gouden medaille in Tokio. Al van jongs af aan keek ik met veel bewondering naar de Spelen. Goud, dat was de droom. In Rio waren we zó dichtbij... En om dan 5 jaar later alsnog ons doel te bereiken, dat is iets onvergetelijks. Het gevoel en de momenten die we daar hebben beleefd, blijven me voor altijd bij.