Maar Odin Sight - een soort radar die vijanden en andere interessante items in je onmiddellijke omgeving doet oplichten - activeren, kan je niet vaak genoeg doen. Het geeft je een gevoel van oriëntatie, het houdt je ongezien voor vijanden en het vertelt je waar voedsel, points of interest en ook die Books of Knowledge (om je ability-arsenaal mee uit te breiden) te vinden zijn. Handig!