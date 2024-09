"Red Bull Basement heeft mijn ondernemersreis een enorme boost gegeven"

Mijn advies is simpel: durf groot te dromen, maar zorg dat je dromen aansluiten bij echte behoeften en problemen in de wereld. Denk goed na over hoe jouw idee niet alleen voor jou, maar ook voor de maatschappij van waarde kan zijn. Maak gebruik van de kennis en begeleiding die je tijdens de competitie krijgt, blijf flexibel, en sta open voor veranderingen en verbeteringen in je idee. Maar het allerbelangrijkste: geniet van het proces van leren, groeien en innoveren.