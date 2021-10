Red Bull Basement ? Dat is een wereldwijd project dat studenten en hun creatieve tech-ideeën vleugels geeft! Met tal van workshops, inspirerende collabs, mentorprogramma's en networking events. Vorig jaar mocht Hassan Haddouchi met z'n start-up WorkerPro Games - die studeren leuker wil maken door er gamification op toe te passen - ons land nog vertegenwoordigen op de wereldfinale. Dit jaar staat hij aan de andere kant. Samen met twee juryleden van Start it @ KBC en NTT gaat hij binnenkort zelf op zoek naar de studenten met het meest innovatieve tech-idee voor de 2021-editie van Red Bull Basement.

Hieronder lees je alles over z'n eigen avontuur en ervaringen. Let's get inspired!

Vorig jaar mocht je als Belgische finalist je idee uitwerken in de Global Workshop. Waar sta je nu met je start-up WorkerPro Games?

"We zijn nu volop bezig met de laatste fase van de ontwikkeling van onze MVP, een soort testversie van onze app met een aantal features die we willen uitrollen. We hopen een maximum aan feedback te krijgen, zodat we de definitieve versie van ons product kunnen optimaliseren volgens de wensen van de gebruikers."

Hoe heb je Red Bull Basement vorig jaar ervaren?

"Het was een ongelooflijk inspirerende en vooral leerrijke ervaring. Als beginnend ondernemer geloof je erg in je idee en ga je er voor de volle 100% voor. Als je dan omringd wordt door mensen met dezelfde ambities en tal van experts, dan geeft je dat een extra boost om nog harder te werken voor wat je wil bereiken."

"Tijdens de ontwikkelingsfase kreeg ik de kans om met experts van over de hele wereld samen te zitten en in gesprek te gaan over alle mogelijke uitdagingen. En daarnaast kon ik me ook laten adviseren door specialisten uit vakgebieden zoals strategie en product development. Dat alles heeft me enorm veel geholpen, en ik kijk er met een heel dankbaar gevoel op terug."

Wat vond je het leukst aan het hele project?

"De journey naar de wereldfinale was heel spannend en een bijzonder verrijkende ervaring. M'n concept stond toen nog in de kinderschoenen, maar ik werd bij elke stap vooruit heel goed begeleid. De wereldfinale zelf was trouwens ook heel leuk. Je komt meer te weten over de ideeën van de andere finalisten en er is ruimte om elkaar te inspireren."

Mijn concept stond nog in de kinderschoenen, maar ik werd bij elke stap vooruit heel goed begeleid. Hassan Haddouchi

En wat was moeilijker?

"De grootste uitdaging van het hele project was om het idee zo scherp mogelijk te krijgen. Met WorkerPro Games willen we studeren leuker en interactiever maken voor de studenten, maar tegelijkertijd ook voor de hogescholen en universiteiten een toegevoegde waarde zijn. Belangrijk daarbij is dat we steeds op de hoogte zijn van de noden van onze gebruikers (de studenten, de professoren en de ondersteunende diensten aan de universiteit of hogeschool) zodat we kunnen optimaliseren waar nodig. Een grote uitdaging dus, maar dankzij de begeleiding tijdens Red Bull Basement zijn we nu goed op weg om er een succesverhaal van te maken."

Wat voor impact heeft je deelname gehad op je leven?

"In eerste instantie heeft Red Bull Basement me geholpen om mijn idee door een breed publiek te laten valideren en vervolgens te laten challengen tijdens de verschillende fasen van de ontwikkeling - iets wat me zonder dit project ongetwijfeld veel meer tijd en moeite had gekost. Maar er is meer. Ik heb bijvoorbeeld ook heel wat geleerd over pitching, een essentiële skill die je nodig hebt als je op zoek gaat naar partners of investeerders. De impact van m'n deelname gaat dus wel een stuk verder en is ook merkbaar op persoonlijk vlak."

Zou je het opnieuw doen?

"Absoluut. Als je met een idee speelt, is Red Bull Basement dé kans om dat idee naar een hoger niveau te tillen, je te laten inspireren en te leren van anderen."

Dit jaar ben je één van de juryleden. Hoe voelt het om nu aan de andere kant te staan?

"Ik kijk er enorm naar uit om de projecten van dit jaar te ontdekken. Ik ben er zeker van dat ik opnieuw onder de indruk zal zijn van de nieuwe lading innovatieve ideeën, en ik hoop heel wat gemotiveerd ondernemerschap te zien!"

Heb je tips voor wie zich wil inschrijven?

"Één gouden tip: niet aarzelen. Dit is een fantastische kans om je carrière te lanceren, een heel leuke ervaring en je hebt niets te verliezen!"

Wat zijn je plannen voor de toekomst?

"Volop innoveren en op zoek gaan naar problemen die ik kan oplossen!"

Zit jij ook op een tech-idee te broeden? Schrijf je dan voor 24 oktober 2021 in voor Red Bull Basement !