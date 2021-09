Laten we beginnen bij het begin: ken je publiek. Je pitch voor investeerders is niet dezelfde als die voor klanten, potentiële werknemers of - in het geval van Red Bull Basement - een jury. Tijd om je handen vuil te maken en wat graafwerk te verrichten dus. Onderzoek de mensen tot wie je spreekt en zoek uit wie ze zijn en wat ze doen, bijvoorbeeld via LinkedIn. Bedenk hoe je hen van dienst kunt zijn en waarom ze naar jou zouden moeten luisteren.

Laten we beginnen bij het begin: ken je publiek. Je pitch voor investeerders is niet dezelfde als die voor klanten, potentiële werknemers of - in het geval van Red Bull Basement - een jury. Tijd om je handen vuil te maken en wat graafwerk te verrichten dus. Onderzoek de mensen tot wie je spreekt en zoek uit wie ze zijn en wat ze doen, bijvoorbeeld via LinkedIn. Bedenk hoe je hen van dienst kunt zijn en waarom ze naar jou zouden moeten luisteren.

Laten we beginnen bij het begin: ken je publiek. Je pitch voor investeerders is niet dezelfde als die voor klanten, potentiële werknemers of - in het geval van Red Bull Basement - een jury. Tijd om je handen vuil te maken en wat graafwerk te verrichten dus. Onderzoek de mensen tot wie je spreekt en zoek uit wie ze zijn en wat ze doen, bijvoorbeeld via LinkedIn. Bedenk hoe je hen van dienst kunt zijn en waarom ze naar jou zouden moeten luisteren.

Doe vervolgens een "big fat promise" om de aandacht van het publiek te trekken. Wat is de waarde van je bedrijf of idee? Wat ga je doen om het probleem op te lossen ? Om vervolgens iets dieper in te gaan op hoe je dat precies gaat doen, en hoe je het beter gaat doen dan anderen.

Doe vervolgens een "big fat promise" om de aandacht van het publiek te trekken. Wat is de waarde van je bedrijf of idee? Wat ga je doen om het probleem op te lossen ? Om vervolgens iets dieper in te gaan op hoe je dat precies gaat doen, en hoe je het beter gaat doen dan anderen.

Een sterke pitch heeft niet alleen een goede inhoud, maar wordt ook op een krachtige manier gebracht. En daarbij is non-verbale communicatie een belangrijk aandachtspunt. Zorg dat je altijd een open houding aanneemt - dus bijvoorbeeld niet met gekruiste armen - en zet je woorden kracht bij met genoeg (maar ook niet teveel) handgebaren. Papiertjes of een pen vasthouden, doe je beter niet als je niet voor een afgeleid publiek wil pitchen. Ook je gezichtsuitdrukkingen kunnen in je voordeel spelen. Een natuurlijke glimlach zorgt er bijvoorbeeld voor dat je publiek je pitch meteen als positiever ervaart.

Een sterke pitch heeft niet alleen een goede inhoud, maar wordt ook op een krachtige manier gebracht. En daarbij is non-verbale communicatie een belangrijk aandachtspunt. Zorg dat je altijd een open houding aanneemt - dus bijvoorbeeld niet met gekruiste armen - en zet je woorden kracht bij met genoeg (maar ook niet teveel) handgebaren. Papiertjes of een pen vasthouden, doe je beter niet als je niet voor een afgeleid publiek wil pitchen. Ook je gezichtsuitdrukkingen kunnen in je voordeel spelen. Een natuurlijke glimlach zorgt er bijvoorbeeld voor dat je publiek je pitch meteen als positiever ervaart.