Dit weten we al over Battlefield 2042!

Nadat de geruchtenmolen zowat suf gedraaid was, is de nieuwe Battlefield van ontwikkelaar DICE - Battlefield 2042 - nu eindelijk officieel onthuld. Of toch een deeltje ervan. Dit is wat we tot nu toe weten over de game!

Het verhaal speelt zich af in 2042 en dat betekent dat de fans eindelijk krijgen waar ze als sinds Battlefield 4 om vragen: een moderne setting met high tech wapens en voertuigen, aangevuld met futuristische maar nog steeds geloofwaardige gadgets.

De mappen zijn groter . Veel groter dan in alle voorgaande Battlefield games. Je kan er trouwens ook met dubbel zoveel spelers op terecht, want Battlefield 2042 voert voor pc, Xbox Series X/S en PS5 het spelersaantal van 64 in totaal op naar 64 vs 64. Wie op Xbox One of PS4 speelt, mag zich verwachten aan dezelfde gameplay, maar op kleinere mappen met de vertrouwde 32 vs 32 spelers.

Multiplayer en alleen maar multiplayer . Hoewel de makers tot nu toe maar één van de drie onderdelen van Battlefield 2042 onthulden - de traditionele All-Out War met modi als Conquest en Breakthrough - zouden ook de andere twee enkel om multiplayer draaien.

Battlefield 2042 zou geen Battle Royale mode krijgen… Maar daar willen de makers zich voorlopig nog niet over uitspreken.

Battlefield 2042 © DICE / EA

Er komt een nieuwe mode waarin je solo of met wat vrienden in een squad alle mappen, wapens, gadgets en spelmodi kan uitproberen . Daarbij wordt je eigen team en dat van de oppositie aangevuld met of opgetrokken uit AI . Ontwikkelaar DICE geeft toe dat ze nooit echt sterk geweest zijn op het vlak van AI, maar voelt zich nu toch zelfzeker genoeg om deze mode aan te bieden. Leuk voor nieuwkomers en casual spelers!

De 4 klassen maken plaats voor 10 Specialists waarvan er later meer volgen. Dit zijn personages met een unieke vaardigheid en vaak ook een bijhorend gadget die binnen een bepaalde (klassieke) rol vallen zoals recon, support, assault… Helemaal nieuw voor Battlefield 2042 is dat elk van die Specialists toegang krijgt tot elk wapen in de game.

Elke infanterist kan op elk moment - of waarschijnlijk zo lang de voorraad strekt - op elk punt van de map een landvoertuig droppen . Kan handig zijn als je met je team de lange afstanden op de grotere mappen wil overbruggen zonder gestoord te worden door asociale snipers die nooit voor het objectief gaan!

Dankzij het Plus System kan je jouw wapenconfiguratie op elk moment tweaken naargelang de wisselende gevechtsomstandigheden. Een langeafstandsvizier kan je bijvoorbeeld inruilen voor eentje dat het beter doet in close combat. Of je kan je munitie aanpassen. Of een langere loop inwisselen voor een kortere met een geluidsdemper. De mogelijkheden zijn eindeloos!

Battlefield 2042 © DICE / EA

Battlefield 2042 verschijnt op 22 oktober voor pc, PlayStation en Xbox. Meer nieuws over de andere grote onderdelen van de game verwachten we op 22 juli tijdens EA Play. Stay tuned!