Wow, ik kan wel wenen van geluk! Dit was zo'n mooie ervaring! Ik had nooit gedacht dat ik hier zou eindigen. Eerst de Red Bull BC One E-Battle gewonnen en nu de runner-up op de Red Bull BC One World Final. Ik ben ongelooflijk trots op mezelf! Het was een onbeschrijfelijk gevoel om op zo'n groot podium te staan tussen de beste breakers ter wereld! Ik heb nog nooit in mijn leven zo'n grote druk gevoeld. Ik was zo nerveus! Maar het was het meer dan waard. Volgend jaar keer ik terug en dan pak ik die wereldtitel!

B-girl Madmax