De Red Bull BC One World Final door de ogen van b-girl Madmax

Onze landgenote b-girl Madmax haalde op zaterdag 28 november 2020 zilver op de Red Bull BC One World Final in het Oostenrijkse Salzburg. Nooit eerder stond er een Belg op dat podium, laat staan in de finale. Maar hoe voelde dat? En wat zag je niet tijdens de livestream van de wereldfinale ?

Je bent de eerste Belg ooit die de Red Bull BC One World Final haalde. Hoe voelt dat?

"Het voelt alsof ik vanaf nu 'part of Belgian history' ben. Ik ben de eerste Belg die tot daar is geraakt en zet daarmee België op de map. Mega cool! Ik was, en ben nog altijd, heel trots op mezelf."

Hoe verliepen de voorbereidingen thuis?

"Toen ik de invite voor de Red Bull BC One World Final kreeg, heb toen onmiddellijk mijn coach Admir en Paolo uit Frankrijk gebeld. Met Paolo werkte ik vooral aan het strategische deel van m’n rondes en met Admir werkte ik aan de upgrades. We hebben stap voor stap gewerkt: Wat staat er mij precies te wachten? Hoeveel rondes zijn er? Hoe stoom ik mezelf daar volledig klaar voor? Met Paolo heb ik online gewerkt, want ik kon niet naar Frankrijk en hij niet naar België."

"Toen Brussel in lockdown ging, waren er geen zalen meer beschikbaar waar ik kon trainen. Ik ben toen een week in Gent gaan wonen om te trainen in het topsportcentrum naast de deur. De laatste drie dagen mijn vertrek werkte ik samen met Admir zo'n negen uur per dag aan de laatste details. En dan ben ik voor drie weken naar Salzburg vertrokken om daar te zorgen dat ik helemaal scherp stond."

Hoe verliepen de trainingen daar?

"In Salzburg heb ik eigenlijk maar drie dingen gedaan: eten, slapen en trainen. De eerste week waren we met vier dansers: ik, Pac Pac, Kastet en Killa. Er waren natuurlijk heel strenge regels. We mochten niet echt langer dan 10 minuten met elkaar spreken, moesten altijd ons mondmasker dragen en mochten het hotel ook niet verlaten. Mentaal was dat wel behoorlijk zwaar, maar we hebben er toch het beste van gemaakt."

"De eerste week probeerden we natuurlijk allemaal zoveel mogelijk te trainen, te herhalen en alle details perfect te krijgen. In de tweede week waren er meer dansers en dus minder tijd om te trainen. Toen kwam er wel een loopbaan vrij, dus dan heb ik vooral veel stretching gedaan en gelopen. In die laatste week in aanloop naar de finale, train je niet echt meer, maar probeer je jezelf gewoon zo goed mogelijk mentaal voor te bereiden."

Hoe beleefde je de dag van de finale zelf?

"Zelfs 's ochtends was ik al super zenuwachtig. Op het moment zelf viel het eerst goed mee, tot ik tegen Sunny moest dansen. Ik had mezelf voorgenomen om de battle te beginnen, maar ik had zo zo zo veel stress! Het was net alsof ik elk moment zou overgeven en tegelijkertijd in tranen zou uitbarsten (lacht). Mijn battle met Sunny was de allereerste van de avond, en dat zorgde voor een enorm grote druk. Zo'n gevoel heb ik nog nooit eerder gehad."

Hoe geraak je in de juiste mindset?

"Eyes on the prize, that’s it. Ik had stress, maar wou ook gewoon genieten en tonen wat ik in m'n mars heb. Ik weet wat m’n capaciteiten zijn, ik weet dat ik ervoor heb getraind. Ik dacht dat ik de eerste ronde ging verliezen, maar in zekere zin had dat me allemaal niet veel uitgemaakt, want ik stond er toch al, weet je. En ik heb volgend jaar nog een kans."

"Uiteindelijk wist ik wel dat als ik de eerste ronde zou winnen, dat ik waarschijnlijk wel in de finale zou staan. Maar toch bleef die stress constant hangen. Ik weet niet precies hoe dat komt. Misschien omdat je drie weken opbouwt naar die ene dag, en dan wil je het natuurlijk wel goed doen."

Wat opviel is die fighting attitude. Bijna MMA...

"Inderdaad! MMA is voor mij een grote inspiratie en de Red Bull BC One World Final ligt daar dicht bij omdat je die belt en titel krijgt als je wint. Die fighting attitude van MMA peeps is m'n grootste inspiratiebron. Veel dansers 'just wanna have fun’ en dat werkt wel - kijk maar naar Kastet - maar bij mij ligt dat iets anders. Ik weet waar ik vandaan kom en ik wil daar niet naar terug. En een MMA fighter gaat ook niet naar de ring en denkt bij zichzelf ‘we zien wel wat er gebeurt’. Sorry, maar zo werkt het volgens mij niet."

"Ik herken mezelf echt in die fighter mode. Als je iets wilt in het leven, dan moet je ervoor gaan en hard werken. En slim zijn. Logisch nadenken. Weten waar je naartoe wilt. I want that belt!"

Hoe ging je eerste battle tegen Sunny?

"Ik kwam op het podium, de muziek begon en ik dacht: 'Ik ga starten deze keer.' Normaal wacht ik af en reageer ik op m’n tegenstander, maar deze keer wou ik de battle openen. Maar dat bracht natuurlijk wel extra pressure met zich mee... Toen dacht ik 'let’s go. We doen het gewoon!’ en het verliep heel goed.

Van Jilou had je al eerder gewonnen, right?

"Klopt. Ik heb al een paar keer tegen Jilou gebattled. Met haar is het ook anders dan met Sunny. Jilou is als een zus voor mij. Je kent elkaars mindset, elkaars sterktes en haar zwaktes... Je komt niet echt voor verrassingen te staan. Tijdens een shoot in Salzburg hebben we ook tegen elkaar gedanst en daardoor wist ik al hoe het ongeveer zou zijn in de echte battle. Ik voelde me daar dus best wel comfortabel bij, maar ik ging Jilou ook zeker niet onderschatten. Geen enkele danser trouwens, want iedereen kan verrassend uit de hoek komen."

En dan de finale tegen Kastet, die al een titel op zak had.

"Bij Kastet was het al de derde keer dat ze daar stond én ze was de regerende kampioen. 'She knows the drill.' Je merkte echt een duidelijk verschil met mij. Zij was heel 'à l’aise' omdat ze al wist hoe die stress van de Red Bull BC One World Final aanvoelde. Het gevoel dat ik hadwas: ‘het is erop of eronder.’ Of ik geef op of ik geef er die laatste lap op. En dat is ook wat ik heb gedaan, dat kon je zien in de finale."

Wat ging er door je hoofd na afloop?

"Op dat moment was het van ‘oké, nice, cool. Next year, I wanna win!’ Ik was zeker niet teleurgesteld, wel enorm fier. Ik was ook een beetje overweldigd en heb toen direct naar m’n mama en m’n vriend gebeld om te weten wat zij ervan vonden. Ik had wel het gevoel dat ik het verdiende. En zoals coach Admir zou zeggen ‘het is een logisch gevolg van het harde werk je hebt geleverd’. Ik heb er m’n hart en ziel in gestoken om daar te staan, om het goed te doen en het ver te schoppen en dat is gebeurt. Ik was gewoon heel erg trots."

Welke ervaringen nam je mee naar België?

Ik speel in een andere league nu. Ik heb de Red Bull BC One E-battle gewonnen en de finale gehaald op de Red Bull BC One World Final. Mensen zullen me minder vaak onderschatten, denk ik, terwijl ik mezelf wel nog zie als iemand die zich moet bewijzen. Er zijn nog altijd heel wat harde b-girls en ik moet nog een tandje bijsteken om die in te halen. Maar ik weet nu waarop ik moet werken en dat is ook wat ik ga doen."

Madmax © Little Shao / Red Bull Content Pool

Wat betekent je prestatie voor de breaking scene in België?

"I’m the first Belgian b-girl ever on the main stage. I’m a part of history now. Ik wil een inspiratie zijn en ik hoop dat België trots kan zijn op mij."

Wat is de volgende stap voor jou?